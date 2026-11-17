Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en dejar clara su intención de voto de cara a la cita en las urnas del 29 de noviembre. Si bien el presentador ya se ha pronunciado sobre la importante decisión que debe tomar la ciudadanía en 'El diario de Jorge' y otros espacios de Telecinco, en esta ocasión ha utilizado sus redes sociales para sumarse a un vídeo viral con un mensaje dirigido a Pedro Sánchez.

"¡No te va a votar nadie Pedro Sánchez, nadie!", puede escucharse al inicio del audio con la voz de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, y que el rostro de Mediaset ha utilizado para grabarse en vídeo y compartirlo con todos sus seguidores. Sin embargo, el clip de audio transiciona rápidamente en lo que parece una canción generada con Inteligencia Artificial con ritmo dance y un mensaje de apoyo a la candidatura del PSOE.

Jorge Javier Vázquez deja clara su intención de voto de cara al 29-N sumándose al vídeo viral del PSOE

Sin camiseta, con gafas de sol y desde su jardín, Jorge Javier Vázquez se ha compartido con todos sus seguidores bailando al ritmo de este tema, dejando constancia de su apoyo a Pedro Sánchez y su reelección. Pues tras la firme negativa con la que empieza "la canción" el tema evoluciona con la siguiente letra: "Yo sí, yo sí te voy a votar. Pedro Sánchez, lo vamos a demostrar... Este 29 de noviembre".

La publicación del presentador catalán, que acumula casi 30.000 'me gusta' en su perfil oficial, se alinea con el tipo de contenido que ha compartido en su cuenta de Instagram durante las últimas semanas, como el vídeo en el que reflexionaba abiertamente sobre la "polémica" que despierta "ser de izquierdas y rico". De igual manera, el catalán ha lanzado alguna que otra pulla sobre el posible cambio de Gobierno en su magacín vespertino de Telecinco.

Sin ir más lejos, la semana pasada aprovechó su conversación con una invitada de 'El diario de Jorge' para bromear sobre lo que puede llegar a ocurrir si la alianza de derechas consigue la victoria en las urnas el próximo 29-N. Cuando una joven, que mantiene una relación sentimental desde hace un año y medio, le confesó que aún no había intimado con su pareja, Jorge Javier Vázquez aprovechó sin pensarlo.

"Todavía hay que esperar, no hay que ir tan de prisa en la vida", le espetó la protagonista antes de que este diera un giro político al asunto. "Y más ahora… Con los tiempos que vienen tendremos que esperar 3 años para acostarnos con alguien", señaló el comunicador haciendo alusión al futuro político "conservador" que aguarda a nuestro país de materializarse la coalición de Gobierno PP-Vox.