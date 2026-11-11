Jorge Javier dice qué se le pasó por la cabeza tras ver a David Broncano con Santiago Abascal, y habla de su experiencia en Telecinco

Solo quedaba Jorge Javier Vázquez por dar su opinión sobre la polémica entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. Y, como viene siendo habitual en el presentador de Mediaset, no se ha mordido la lengua al decir lo que piensa sobre la actitud del humorista a la hora de abordar las preguntas al líder de Vox.

El presentador de 'El Diario de Jorge' y 'Supervivientes All Stars' ha abordado diferentes cuestiones en una entrevista a Europa Press. Por un lado, ha hablado sobre su futuro laboral después de casi 25 años vinculado a Mediaset: "Yo siempre digo que tengo que agradecerle a la gente la paciencia que ha tenido conmigo. Porque llevo ya… El año que viene, eché las cuentas el otro día, haré 24 años en Mediaset, ¡24 años! Que se dice pronto, ¿eh? Y la verdad es que yo agradezco sobre todo eso, la paciencia de la gente".

Además, Jorge Javier revela que el contrato le vence en julio de 2027, pero asegura que él no piensa en jubilarse: "En estos momentos de mi vida ya no. En otros sí. Pero ahora ya, a mi edad, lo que pase, que tenga que pasar". Ante la posibilidad de que en La Séptima haya un nuevo 'Sálvame', el catalán lo tiene claro: "No, no, no, no, no. Ya es una historia, ¿no? Ya lo hemos vivido. Y volver a repetirlo…".

A la pregunta de qué le pide el cuerpo tras el anuncio de jubilación del Gran Wyoming en Atresmedia, el comunicador catalán reconoce que "tampoco hago planes a tanto tiempo. Es que faltan ocho o nueve meses todavía. Wyoming me saca casi 20 años. A ver, que el año que viene cumpliré 57, que tampoco…". Lo que más echa de menos es "tener tiempo para echarme novios, amantes, aventuras, lo que sea… es lo que más echo de menos". Pero ahora mismo "no tengo tiempo".

Jorge Javier Vázquez le manda un mensaje a David Broncano tras su entrevista a Santiago Abascal: "Lo pasé muy mal viéndole"

Jorge Javier Vázquez confiesa que no echa de menos la "tele de antes": "Es que es una cosa que ya la he vivido. Entonces, yo creo que estamos en un momento ahora en el que, pues a ver qué viene, ¿no? Tampoco vamos a estar tirando de la nostalgia continuamente". Sin pelos en la lengua, el presentador recrimina a los programas de prime time que empiecen tan tarde, ya que no pudo ver la entrevista de Rosario Mohedano en 'De Viernes': "Reivindico que los programas empiecen a las 22.00 horas, menos el mío los martes que va muy bien, que empieza a las 23:15", bromea.

Por último, tampoco se muerde la lengua al dar su opinión sobre la entrevista de Broncano a Abascal el lunes en 'La Revuelta'. Jorge Javier reconoce que "lo pasé muy mal viéndolo, lo pasé mal. [Broncano] Lo pasó muy mal y además he visto unas declaraciones que ha hecho él y ha reconocido que se equivocó y que estuvo mal; y a partir de ahí yo, mira, como he vivido muchas situaciones así en un plató en las que, mientras estaba trabajando, era consciente de que las cosas no estaban saliendo bien, de que no estaba haciendo lo que debía ni como realmente quería. Y se pasa muy mal".

Por eso, no duda en enviar a Broncano un mensaje: "Todo mi cariño, toda mi solidaridad y dosis de compañerismo, y desde luego que bueno pues mira ya está ha pasado. Y lo que pasa es que dentro de una semana la gente se seguirá acordando pero la intensidad habrá bajado, pero desde luego el día que debió pasar ayer al llegar a su casa, terrible, pero bueno ya está. Son cosas que suceden en directo", ha sentenciado Jorge Javier Vázquez.