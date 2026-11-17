El próximo jueves estaba previsto que Pablo Motos recibiese en 'El Hormiguero' a Jordi Wild para que revelase los entresijos de sus entrevistas a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. Sin embargo, el Debate Cara a Cara entre Sánchez y Feijóo ese mismo día ha provocado que su visita al programa de Antena 3 se retrase, como mínimo, hasta la próxima semana.

Por tal motivo, el creador de 'The Wild Project' ha intervino este lunes 16 de noviembre en el 'Horizonte' de Iker Jiménez, donde se pronunció sobre sus mediáticas entrevistas a los candidatos de las principales formaciones políticas a las elecciones del 29 de noviembre. El youtuber confesó que la de Pedro Sánchez fue "la más dura", ya que "realmente hay cosas que me cuesta mucho que me las justifique", como por ejemplo el tema de Ceuta "tiene muy poca justificación" o lo "de los accidentes" ferroviarios de Adamuz y Urda.

"Yo creo que vivimos una época de política de un nivel muy cuestionable y meto a todos los partidos en el saco. Por eso quería hacer este tipo de entrevistas, muy personales, cara a cara, perdiéndoles un poco el miedo. Son personas que merecen todo mi respeto y por eso nunca he sido maleducado con ellos, no los he gritado ni increpado", aseguró Jordi Wild, confesando que hay quien se esperaba que lo hiciera, pero no entraba dentro de sus planes.

Iker Jiménez quiso saber si le "ha merecido la pena" todo el hate y las críticas recibidas tras sus entrevistas a los candidatos. Él fue sincero: "Sí": "Mi padre siempre decía una cosa y es 'arrepiéntete de lo que has hecho y no de lo que no has hecho' y no me arrepiento. Es verdad que quema mucho y ahora me apetece regresar a mi contenido normal, que no es político. Yo creo que con esto ya ha tenido suficiente para unos cuantos años", comentó, entre risas.

Jordi Wild: "Un político es una bestia muy particular, son capaces de decir lo mismo y lo contrario en una frase" @JordiWild #Horizonte pic.twitter.com/WLS0gSA0nj — Horizonte (@HorizonteCuatro) November 16, 2026

Jordi Wild destapa los entresijos de su entrevista con Pedro Sánchez

Carmen Porter le preguntó si "había mucha gente en el estudio" durante su charla con el presidente del Gobierno, a lo que Jordi Wild explicó que "No": "La gente esto no lo sabe, y yo me incluyo. Cuando viene un presidente, hay un dispositivo de seguridad que es muy diferente al que cuando viene un candidato. Es decir, tenía una serie de condiciones de seguridad", como "pasar con los perros a observar toda la zona en la que se grababa el podcast".

En cuanto a "lo que es la grabación en sí, había unas personas de seguridad que estaban cerca de la salida, por si las moscas, y luego había dos personas de su equipo y ya. Había algún amigo, conocido mío, gente que estaba por ahí, pero éramos muy pocos". Algo que pasó con todos los entrevistados, lo que les agradece. La intervención de Jordi Wild en 'Horizonte' coincidió con la entrevista de Carlos Franganillo a Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco', en los mismos estudios. Esto llevó a Iker Jiménez a contar que "hoy había mucha gente de la seguridad de Pedro Sánchez y me han saludado casi todos. Me ha hecho mucha ilusión, gente muy correcta".

El creador de contenido destacó especialmente el trato recibido por Ada Colau, la candidata de Frente Amplio: "A nivel de trato fue la mejor de los tres. La sensación que tuve desde el primer momento es que tenía muchas ganas de dar juego. Fue muy simpática, muy agradable, muy abierta a debatir, pero con buena actitud". Sobre Pedro Sánchez, reconoce que "impone más que ningún otro porque es al que más hemos visto. Vino muy tranquilo, muy normal, me hizo comentarios sobre el equipo de baloncesto de mi ciudad. No llegaba a la simpatía que irradiaba Colau, pero bien, cordial".

Jordi Wild desvela los momentos de mayor tensión con cada uno de los candidatos

Por último, de Alberto Núñez Feijóo confesó que le "sorprendió por lo campechano que es. Me lo imaginaba alguien más serio, pero vino bromeando, tranquilo. También fue el que estaba más desubicado en cuanto al sitio donde estaba, pero fue muy agradable". Jordi Wild también recordó en el programa de Cuatro cuáles fueron los momentos más tensos de cada entrevista.

"Con Colau, el tema de la inmigración es el más espinoso. Con Sánchez hubo varias cuestiones, sobre todo en la última parte, la de la hemeroteca y los cambios de opinión que ha tenido. Y con Feijóo, yo creo que el momento del narcotraficante, las famosas fotos, y cuando le pregunté por el piso de Ayuso", explicó el creador de contenido.

Antes de finalizar su intervención, Jordi Wild no dudó en hacer autocrítica: "Humildemente, lo he hecho lo mejor que he podido y he sabido, lo he dado todo. Nunca había hecho este tipo de entrevistas, mi formato es otro. He cometido mil fallos, soy muy autocrítico, desde el propio planteamiento de hacer las entrevistas seguidas en cuatro días consecutivos. Lo he intentado hacer lo mejor posible. Hay fallos, pero me quedo con que lo he intentado y lo he dado todo", sentenció.