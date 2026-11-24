Tras posponer su visita con motivo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrado el pasado jueves, Jordi Wild ha visitado por primera vez a 'El Hormiguero' este lunes. El youtuber ha acudido finalmente a su cita con Pablo Motos para promocionar su primera novela, pero no ha dudado en sincerarse sobre sus entrevistas a los candidatos de las elecciones generales del 29-N.

"La semana pasada la campaña empezó en su habitación", ha comenzado recordando Pablo Motos sobre las entrevistas del creador de contenido a Ada Colau, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en su pódcast 'The Wild Project' en Youtube. Y el de Manresa no ha tardado en sincerarse sobre el precio a pagar tras estos encuentros electorales.

Jordi Wild, tras entrevistar a los principales candidatos del 29-N: "Te diré que casi ninguno me convence"

"Ha sido muy duro psicológicamente, tanto en las celdas, las propias entrevistas, como luego lo que viene... Meterte en política es meterte en el follón al máximo...", ha asegurado Jordi Wild sobre la repercusión de estos vídeos. "En algún momento pensé: ¿por qué me meto en este lío? ¿Quién me ha llamado a mí? Que yo podría estar hablando del GTA VI", ha llegado a bromear ante Pablo Motos.

Y tras confesar que hace cuatro años ya pensó en realizar esta tanda de entrevistas, el youtuber ha confesado las expectativas que tenía cuando lanzó las invitaciones. "Si te soy sincero, yo cuando lo digo pienso: alguien me va a fallar de entrada, sinceramente pensaba que iba a ser Feijóo fíjate, digo no va a querer venir a algo como un podcast, ¿no?", ha confesado.

Sobre la entrevista a Pedro Sánchez, ha explicado que fue "la más complicada a nivel logístico", rememorando cómo fue su encuentro fuera de cámaras antes de arrancar la grabación. "Es un crack, es una bestia política. Es Pedro Sánchez, y es un tío muy alto, impone, pero viene muy cordial. Muy cordial, muy simpático. Yo también soy muy echado para adelante", ha recordado el creador de contenido.

Así vivió @jordiwild los minutos previos a su entrevista con Pedro Sánchez #JordiWildEH pic.twitter.com/DawP7wJux5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 23, 2026

"Había estudiado. Me hizo comentarios musicales de los pósters que yo tengo. Bien, muy bien, o sea, acercándose", ha asegurado sobre la actitud con la que el líder del PSOE acudió a su cita. Entonces, el invitado se ha sincerado de lleno sobre "con qué candidato se queda" de cara a las elecciones generales tras entrevistar personalmente a todos.

"No me convence. Te diré que casi ninguno me convence de ellos. Casi ninguno, ninguno de los tres. Ojalá te pudiera decir diferente y te prometo que no es un tema ideológico, es un tema de palabra", ha explicado Jordi Wild, asegurando que ninguno de los candidatos se ha ganado su voto tras los cara a cara.

En ese sentido, el youtuber ha compartido su descontento con los líderes políticos y las formaciones actuales. "Tanto PSOE como PP son dos partidos asolados por la corrupción, que casi si fuera por mí te diría desbandarlos y crear una nueva alternativa, porque ambos tienen casos muy graves, que sí, bueno, evidentemente hay gente en la cárcel o hay castigos, pero no sé si es suficiente", ha señalado.

"No quedo muy convencido, la verdad. Creo que los he humanizado, no son monstruos tampoco, el trato fue muy bueno y eso tengo que agradecérselo a todos. Me trataron muy bien, pero no estoy muy convencido", ha terminado asegurando Jordi Wild sobre su impresión de cara a la próxima cita en las urnas tras tratar personalmente con cada candidato.

Sobre la cancelación de Abascal: "Me afectó mucho anímicamente, estuve muy mal ese día"

En ese momento, el creador de contenido se ha sincerado sobre cómo encajó la cancelación de Santiago Abascal a última hora. "A mí me afectó mucho anímicamente eso, te voy a ser sincero. No voy a venir aquí de superhéroe. Yo estuve muy mal ese día, muy triste. No me pude concentrar bien, dormí fatal y al día siguiente tenía Feijóo", ha rememorado el invitado de Pablo Motos.

"La gestioné fatal. Se me quedaron temas que para mí eran muy importantes, como el tema de su defensa de Mazón, con todo lo de Dana y todo, durante tantos meses, que me pareció incomprensible. Cuando me di cuenta quedaban 25 minutos", ha lamentado sobre cómo el giro de última hora de su cita con el líder de Vox "estropeó" su entrevista a Feijóo.

Así, más tarde, Jordi Wild ha detallado al presentador de 'El Hormiguero' cómo descubrió que la entrevista a Abascal no se materializaría finalmente pese a su acuerdo. "Mi asistente me dice que tenemos un problema con Vox porque, como al día anterior había habido el lío de 'La Revuelta' y ellos se sentían que les habían quitado fragmentos y manipulado, que querían firmar un nuevo contrato con una garantía absoluta de que no iba a tocar nada", ha explicado.

"Yo lo primero que dije es: pues si ya lo tenemos firmado esto. Si yo he sido un pesado para que firmaran este documento en el que yo me comprometo a no tocar ni un solo píxel, a cambio no me podéis pedir ningún cambio", ha comenzado aclarando el comunicador. "Es decir, si metéis la pata o la meto yo, se emite íntegra. Lo que sale, sale. Lo que sale, sale. Y yo no gano nada haciendo esto", ha recalcado el conductor de 'The Wild Project'.

"¿Yo cómo voy a manipular una entrevista?", ha insistido ante las cámaras de 'El Hormiguero'. "Además, yo creo que cuando aceptas unas condiciones... Yo hice una invitación abierta y ellos fueron los segundos en decirme que sí y todo fantástico. Entonces yo estaba con la tranquilidad absoluta", ha lamentado Jordi Wild sobre la negativa de última hora del partido de ultraderecha. "Ya por la noche, muy noche, yo hablo con su jefe de gabinete, jefe de campaña, veo que están muy cerrados, de que están muy enfadados", ha recordado.

Sobre las exigencias de Vox: "¿Cómo voy a permitir yo esto? Estáis en mi casa"

Así, ha reiterado su firme negativa a las nuevas condiciones que le impuso Abascal y su equipo. "Dije... pero, ¿cómo voy a permitir yo eso? Estáis en mi casa. Pero que yo no hubiera tenido ningún problema, de verdad, que hubieran traído a más gente, que hubieran grabado...", ha asegurado el comunicador. "Hay muchas teorías de por qué no fue. ¿Cuál es la tuya?", le ha preguntado entonces Pablo Motos.

"Lo dije en el comunicado en el que yo explicaba, porque yo prometí que serían cuatro, todo el mundo había aceptado y una se me caía y una además que yo creo que hubiera sido o la más vista o la segunda más vista", ha reflexionado Jordi Wild. "Porque Abascal tiene mucho morbo de qué va a decir, ¿no? Es un tío muy polarizante. Yo creo que si hubieran querido hubieran venido", ha señalado antes de volver a referirse al programa de David Broncano en TVE y la polémica entrevista.

"Yo la sensación que tengo es que les salió tan bien 'La Revuelta', salieron tan reforzados, que pensaron que era bueno minimizar un riesgo más, que la gente se iba a enfadar", ha asegurado el creador de contenido, insistiendo en que no podía poner más de su parte para conseguir la entrevista. "Yo estaba firmando contratos de no tocar nada, ¿qué más puedo hacer?", ha señalado antes de desvelar qué pregunta le hubiese hecho al líder de Vox.

"Quería preguntarle sobre relación con Israel, quería preguntarle sobre esa marcha que ha tenido él de grandes dirigentes que ya no están, de los fundadores, de los inicios de Vox, y además alguno de ellos que ha salido rebotado", ha comenzado explicando. "Yo lo hubiera tratado como una persona normal, los hubiera tratado como un político normal, con cordialidad, con respeto, pero preguntándole lo que a mí me interesa y poniéndole en aprietos, que era un poco la gracia del tema", ha terminado señalando sobre la entrevista que nunca fue.