Jordi Évole señala justo lo que muchos creen después de la dimisión de Óscar Puente: "Se nos había olvidado"

Pasadas las 21:00 horas de este martes, 3 de noviembre, Óscar Puente anunciaba por sorpresa su dimisión como ministro de Transportes. Lo hacía después de cuatro horas de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, donde dio las explicaciones pertinentes tras trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), que hace una semana dejó 69 fallecidos.

Al final de su comparecencia, Óscar Puente pronunciaba unas palabras que no tardaron en viralizarse en redes sociales. "Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, coherencia y de empatía con las víctimas".

"Esta decisión la hago pública hoy (martes) en el lugar que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo era el trabajo más urgente e inaplazable: realizar las primeras pesquisas que nos ayuden a entender lo que ha sucedido mientras auxiliamos a las víctimas, adoptar las primeras medidas para resarcirlas y mejorar en la medida de lo posible la seguridad de nuestro sistema ferroviario en el corto plazo", continuó explicando.

Además, Óscar Puente aseguró que la decisión sobre su futuro la tomó "en los primeros minutos en los que se produjo la tragedia, en cuanto tuve conocimiento de ella, según me dirigía al centro 24 horas de Adif", y así se lo comunicó a su familia: "No era la única decisión posible, pero es la única que yo hubiera estado dispuesto a tomar". Y cree que es una "medida necesaria y positiva. No hay que hacer ningún drama de ello. Drama, sin duda, el de las víctimas y el de sus familias".

El dardo de Óscar Puente al PP y a Felipe González

Acto seguido, el hasta ahora ministro de Transportes mandaba un mensaje a los heridos y a todos los afectados por esta tragedia: "Quiero que todos ellos sepan que mi dolor no puede equipararse al suyo, pero después del suyo ninguno, créanme, es tan grande como el mío". "Mi decisión, por lo tanto, es una decisión de dignidad política. Es buena para el país y es buena para la democracia", afirmó el vallisoletano.

"No es cierto que todos los políticos seamos iguales, esa es una falacia", dejó claro, lanzando un dardo al Partido Popular, antes de explicar que "no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre. No será por tanto cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid".

Aunque no le mencionó, Óscar Puente también lanzó una pulla a Felipe González: "Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido ni desde luego que mi país. Siempre he sentido tristeza al asistir al espectáculo de algunos que fueron grandes para el partido y para el país, y se creen aún más grandes que ambos. No lo son".

Tras tener unas palabras de agradecimiento a su familia, a los militantes del PSOE y a sus compañeros del partido, Óscar Puente se dirigió directamente a Pedro Sánchez, al que agradeció "su confianza sin límite. Sé que este será un momento triste para él, uno más de este camino de luces y sombras que es la vida y la política. Animo a todos los progresistas de este país a ayudarle, se lo merece".

La reacción de Jordi Évole a la dimisión de Óscar Puente

El político socialista finalizó su discurso dejando claro que "los servicios públicos nunca se fortalecen con recortes. Se pueden y se deben mejorar las cosas, pero quienes asoman como alternativa no resolverían ninguno de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, y crearían más bien al contrario, otros, o agravarían los existentes. Un Gobierno de esas características será desastroso para nuestro futuro. Confío en que mi país sabrá estar a la altura. Hoy, yo he intentado estar a la altura de mi país".

Este discurso de Óscar Puente no tardó en hacerse viral en redes sociales. La mayoría de los usuarios de X aplaudieron la decisión del exministro y otros muchos recordaron que no es habitual en la política actual que un alto cargo dimita, recordando casos como el de Mazón tras la Dana de Valencia o Ayuso con las residencias en Madrid. Entre los rostros conocidos que alabaron las palabras de Puente se encuentra Jordi Évole.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el presentador de 'Lo de Évole' compartió el discurso del ex ministro, al que añadió lo siguiente: "Se nos había olvidado que la política también podía ser esto". El tuit de Jordi Évole acumula ya casi 20.000 'me gusta' y más de 4.000 'retuits' en menos de 24 horas, convirtiéndose en uno de los más difundidos del día en la red social sobre la dimisión.