Jordi Évole no ha tardado en pronunciarse sobre la cancelación de 'Al cielo con ella' después de que Henar Álvarez encabezase la emisión final del programa de entrevistas este domingo en La 2. El rostro de La Sexta, que ha ejercido como productor del espacio de la humorista durante sus cuatro temporadas, no ha dudado en tomar sus redes para pedir el regreso de la presentadora a TVE cuanto antes.

"La gran Martirio me enseñó que lo importante es haber caminado donde no hay huella y abrir camino. Así que este último programa se lo queremos dedicar a todas las personas que nos habéis acompañado, que habéis estado ahí desde el principio y a los que os habéis sumado después", expresó la presentadora durante su último monólogo de apertura de este domingo, antes de recibir a las Azúcar Moreno y a la actriz Michelle Jenner para "cerrar las puertas del cielo" para siempre.

Jordi Évole pide la vuelta de Henar Álvarez a TVE tras la abrupta cancelación de 'Al cielo con ella' en La 2: "Creo que es su sitio"

"Nos vamos siendo el programa más visto del domingo aquí en La 2, nos vamos con la cabeza muy alta gracias a vosotras, que nos la sostenéis", terminó sentenciando Henar Álvarez durante su despedida. Una última emisión de la que Jordi Évole no ha tardado en hacerse eco. "Haber podido acompañar a Henar Álvarez en su primer programa de televisión ha sido una de las mejores experiencias que he vivido como productor", ha comenzado explicando el periodista en su perfil de Instagram.

Así, el fundador de Producciones de Barrio, que se ha encargado de 'Al cielo con ella' durante todo su camino en Televisión Española, ha aplaudido el trabajo de la cómica y todos sus logros. "Henar ha abierto un camino que no estaba marcado. Y eso es muy difícil", ha advertido el rostro de La Sexta, pronunciándose también sobre la pausa laboral que ahora enfrenta la comunicadora.

"Ojalá dure poco este parón. Ojalá pueda volver a TVE en breve. Creo que es su sitio. Si no, seguro que encuentra lugares que la acogerán con los brazos abiertos", ha señalado Jordi Évole, pidiendo el regreso de Henar Álvarez a la cadena con nuevo proyecto cuanto antes. Cabe recordar que la presentadora ya aclaró a través de sus redes sociales que el ente sigue confiando en ella para futuros trabajos.

"Henar, gracias por llevarnos al cielo contigo. Gracias a todo tu equipo. Volveremos", ha terminado firmando el presentador de 'Lo de Évole', lamentando el fin del espacio de entrevistas de la humorista, que a principios de año saltó al prime time de La 1 ocupando el hueco de Marc Giró en la noche de los martes. Y tras salir "victoriosa" de la mayoría de los cara a cara con 'Cara al show' en La Sexta durante la pasada temporada, Henar regresó este septiembre con un plató renovado a la misma franja, pero pronto volvió al punto de partida, la noche del domingo en La 2, donde finalmente se ha despedido.