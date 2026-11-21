Jordi Évole ha roto su silencio sobre el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El periodista, muy dado a utilizar sus redes sociales para opinar sobre la actualidad, no reaccionó durante la retransmisión del mismo, reservándose su valoración para su columna en el periódico La Vanguardia.

Nada más empezar el encuentro, asegura que vio a un Feijóo "más pitbull que perro", que "saltó al cuello con el hueso de Puigdemont entre sus colmillos". Para el comunicador la reciente entrevista del político fugado ha servido para poner "su granito de arena para que la coalición PP-Vox gobierne en 'su vecina España'".

"Sánchez lo tenía muy fácil para rebatirle", señala Jordi Évole, que pone negro sobre blanco lo que él habría contestado para confrontar al líder del PP en este asunto concreto: "Señor Feijóo, ¿ahora sí que le vale lo que diga el prófugo? Hagamos una cosa: prometa usted aquí que va a derogar la ley de Amnistía, que sus seguidores van a seguir cantando 'Puigdemont a prisión' hasta conseguirlo, igual que cantaron en su día 'Pujol enano, habla castellano' antes de pactar con él, y prometa que no usará nunca los votos de Junts para sacar adelante sus leyes".

A su juicio, esta debería haber sido la réplica. Pero Pedro Sánchez calló. El candidato a la reelección estaba en otra con ese perfil bajo, producto de un giro radical de estrategia, que desconcertó a muchos a lo largo del desarrollo del debate. Ante ese cambio de imagen, el catalán escribe que el dirigente socialista "(sobre)actuó de presidente moderado contra pronóstico para captar los votos del centroizquierda".

Así, Évole se alinea con esos expertos en comunicación política y estrategia que indican que el tono de Sánchez tiene mucho de "cálculo electoral", a fin de ocupar el espacio de centro que abandona el PP. "La interrupción constante, el no entrar al choque o el reconocer un acierto del rival no te debilita: transmite seguridad, autoridad y control. Y, además, descoloca al adversario. De ahí el tono institucional y sosegado de Sánchez", expusieron varios analistas.

"Feijóo mostró su cara más agresiva, más faltona y más mal educada. Salió del plató tocando el claxon y dando vueltas por la Cibeles", prosigue analizando sin rodeos Jordi Évole, que, en cambio, no se atreve a hacer "ningún pronóstico" sobre el poder de influencia de este cara a cara en los comicios del 29-N. "Queda una larguísima semana. Y nos esperan emociones fuertes con finales inciertos. No lo duden", advierte con rotundidad en su artículo.

El presentador de Atresmedia sostiene que en esta campaña tan enrarecida "todo sucede al revés de como estaba previsto" y que, por ende, el desenlace también puede distar de cómo se barrunta. Al hilo, Évole pone el foco en las encuestas y en la disparidad que existe: "Si fuese el responsable de una empresa demoscópica, me pediría la baja hasta pasado Reyes. Nunca había visto, a una semana para votar, números tan dispares en los sondeos. De los 205 diputados que dicen algunos que sumarán las derechas, a otros que dicen que se quedarán en 173. Son más de 30 escaños de distancia". "Eso no es una horquilla, es la horca para quien la cague", sentencia.