Este jueves, 26 de noviembre, el Liceu de Barcelona acogió la 73 edición de los Premios Ondas. A unos días de las elecciones generales del 29N, Jordi Évole, que subió a recoger uno de los galardones, pronunció un reivindicativo discurso en el que tiró de ironía para asestar un palo a quienes, desde los medios de comunicación, llevan cuatro años "intentando que caiga el gobierno" de coalición que preside Pedro Sánchez.

Entre los espacios televisivos premiados se encontraba 'Polònia' de TV3 por su especial del 20 aniversario; 'Aquí la Tierra' (TVE) por su especial dedicado al eclipse solar del pasado verano, y 'El Intermedio', que también ha sido reconocido por el reportaje de Andrea Ropero sobre el desahucio de Maricarmen. El Ondas al Mejor Comunicador recayó en Berto Romero por su programa 'El consultorio de Berto' (Movistar Plus+).

El premio a la Mejor Interpretación lo recogieron ex aequo Javier Cámara por 'Yakarta' (Movistar Plus+) y Malena Alterio por 'Cochinas' (Prime Video). Asimismo, 'Yakarta' también fue reconocida como Mejor Serie de Ficción. Atresmedia, por su parte, recogió el galardón a Mejor Documental por 'Sidosa', la película de Eduardo Casanova a cargo de Jordi Évole, que fue el encargado de subir al escenario. Al pronunciar su discurso, no desaprovechó la ocasión para recordar las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

El aplaudido discurso de Jordi Évole al recoger un Premio Ondas

"El domingo hay que ir a votar", empezó diciendo, antes de dirigirse a todos los presentes en el Teatro del Liceu: "Yo sé el tipo de gente que se junta en los Ondas. Entonces os quiero pedir que penséis en vuestros compañeros y compañeras que llevan cuatro años dándolo todo para que caiga este gobierno, pensad en ellos".

Acto seguido, Jordi Évole puso algunos ejemplos: "Que se os pase por la cabeza, yo que sé, Iker, Pablo, Antonio, Carmen, Ana… Rosa… Pensad en todos ellos y sobre todo también pensad en Eduardo, Eduardo Inda. Acordaros de él el domingo, no les demos un mal lunes", ironizó el presentador de laSexta: "Esta gente lleva mucho tiempo dándolo todo para que esto cambie, no les demos un mal lunes, por favor".

"El domingo, si os podéis quedar en casa, mejor", añadió, dejando claro que es lo que algunos quieren, como pidió Miguel Tellado (PP) a los votantes socialistas. "¡Venga, hostia, sí se puede!", sentenció, entre los aplausos de todos los presentes. 'Sidosa', disponible en Atresplayer, recibió el Ondas por "unir los universos de Eduardo Casanova y Jordi Évole en un relato colectivo del VIH que rompe los estigmas que rodean al virus", explicó el jurado en su comunicado.

En el documental, Eduardo Casanova y Jordi Évole construyen un relato que va mucho más allá de una confesión personal. A través de la experiencia del actor y cineasta, el filme invita a reflexionar sobre cómo viven actualmente las personas con VIH y por qué el estigma social sigue siendo una barrera que aún hay que combatir.