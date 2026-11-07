Jordi Évole hace un vaticinio sobre la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y anticipa lo que pasará con sus audiencias

La visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta' de David Broncano el próximo lunes está dando mucho que hablar. Para empezar por la polémica que hay en torno al veto del líder de Vox al público que acude de forma habitual al programa de La 1 y su intento por llevar a sus espectadores afines. Algo que ha derivado en un pulso entre la cadena pública y el partido de ultraderecha que acabará finalmente con público de agencia. De todo esto se ha manifestado Jordi Évole en su artículo semanal de La Vanguardia.

En esta columna, Jordi Évole no para de hablar de los pinganillos después de que Cayetana Álvarez de Toledo haya asegurado que su primera medida si ganara el PP es quitar los auriculares que ofrecen traducción simultánea al castellano de las lenguas cooficiales de aquellos diputados que utilizan otra lengua diferente al castellano.

A ese respecto, el presentador de La Sexta empieza a valorar lo que pasó hace unos días en Telemadrid cuando un grupo de profesores irrumpieron en el programa de Christian Gálvez, que brotó contra ellos y les acabó expulsando de su plató. "En televisión es habitual el uso del pinganillo. No sé si el miércoles Christian Gálvez lo llevaba cuando expulsó del plató de Telemadrid a unos docentes que protestaban por las condiciones de trabajo en la educación pública. Los profesores querían evidenciar que Telemadrid no sacaba nunca sus reivindicaciones. Y lo volvieron a comprobar porque Gálvez se los sacó de encima en dos minutos. Con lo que le van los sermones", suelta al respecto el periodista.

"Si se hiciese un capítulo de Black Mirror sobre pinganillos, mostrarían una sociedad teledirigida por un ente todopoderoso que iría dando instrucciones a cada uno de los ciudadanos. Eduardo Inda, págale el abogado a Koldo y que raje del PSOE. UCO, entra en campaña aunque estemos a 20 días de votar. Trump y Netanyahu, a ver quien sale primero del escape room", reflexiona Évole en este blog.

Jordi Évole pronostica las audiencias de Santiago Abascal en 'La Revuelta' de RTVE frente a Pedro Sánchez

Y finalmente, Jordi Évole aprovecha para manifestar su opinión sobre la próxima visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta'. "El que lo puede pasar mal el lunes sin pinganillo es Abascal con Broncano. Y sin público. No entiendo a los que piden 'boicot a La Revuelta' o los que siguen en el 'es que le dan espacio a la ultraderecha'", como si no lo tuviese ya en parlamentos o ayuntamientos.

"Cuánto más hablen y más salgan, mejor. Pronostico que Abascal hará hasta más audiencia que Sánchez con Broncano, que ya fue mucha. Igual es la manera de tener más claro la que se avecina. Afinen su pinganillo", sentencia Jordi Évole con un vaticinio sobre lo que puede pasar con la audiencia de la entrevista del líder de Vox frente a la visita del presidente del Gobierno a 'La Revuelta' que firmó su máximo histórico en RTVE, con un 33,9% de cuota de pantalla y una audiencia media de 4.387.000 espectadores.