Jordi Évole hace frente a la suspensión de la entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta y explica las causas del cambio de planes

Este domingo, 1 de noviembre, laSexta había anunciado una entrevista con Pedro Sánchez en 'Salvados'. Sin embargo, el accidente de trenes en Urda (Toledo) cambió los planes de la cadena. Era Jordi Évole el encargado de aclarar, a través de sus redes sociales, el motivo por el cual no se emitió la charla de Gonzo con el presidente del Gobierno.

El comunicador catalán respondió a las críticas de quienes acusan al programa de rendir "pleitesía" a Sánchez, dejando claro que nadie les ha pedido no emitir la entrevista, ya que la entrevista nunca llegó a grabarse. "Si la entrevista hubiese sido a Feijóo o Abascal y estos hubiesen pedido no emitirla después de haberse grabado, ¿también se les habría rendido pleitesía?", escribía un usuario de X, al que Jordi Évole no dudó en responder.

Según explicó el presentador de 'Lo de Évole', "la entrevista con Pedro Sánchez en 'Salvados' se tenía que grabar el jueves 29 de octubre. Como es lógico, tras la tragedia de Urda, se suspendió la grabación. Nadie nos ha pedido no emitirla porque nunca se grabó". Además, cargó contra el autor del mensaje: "Pero a ti la verdad te importa muy poco. Intoxica que algo queda".

"Intentaremos grabar y emitir la entrevista con Sánchez antes del 29N", aseguró Jordi Évole, revelando que, por el momento, no hay ninguna fecha cerrada. Ante la cancelación de la entrevista con Pedro Sánchez, 'Salvados' recurrió a la exgimnasta Almudena Cid: "Hoy nos vemos obligados a cambiar nuestros planes y emitimos #SalvadosAlmudenaCid".

La entrevista con Pedro Sánchez en @salvadostv se tenía que grabar el jueves 29 de octubre. Como es lógico, tras la tragedia de Urda, se suspendió la grabación. Nadie nos ha pedido no emitirla porque nunca se grabó. Pero a tí la verdad te importa muy poco. Intoxica que algo… pic.twitter.com/DT2N2DHPto — Jordi Évole (@jordievole) November 1, 2026

Las palabras de cariño de Jordi Évole hacia las víctimas de la tragedia ferroviaria

Por último, tuvo unas palabras de cariño hacia las víctimas de la tragedia ferroviaria: "Ojalá todos los cambios de planes fuesen tan fáciles, teniendo en cuenta lo dura que ha sido esta semana para muchísimas familias, algunas de las cuales todavía no han podido identificar a sus seres queridos. Toda nuestra solidaridad, y todo nuestro cariño con las víctimas de la tragedia de Urda, que seguirán siempre en nuestra memoria".

Sin embargo, algunos tuiteros no se terminaban de creer esta aclaración: "A ver si entiendo lo que estás diciendo. ¿Qué una entrevista que ibais a emitir el domingo el jueves aún no estaba grabada? Pues no me lo creo". Un mensaje al que Jordi Évole volvía a responder con contundencia: "Que tu no te lo creas, ya no es mi problema. Hemos llegado a grabar una entrevista el sábado o el domingo por la mañana y la hemos emitido el domingo a las 21:30. Pero, tranquilo o tranquila, tú a lo tuyo".

Que tu no te lo creas, ya no es mi problema. Hemos llegado a grabar una entrevista el sábado o el domingo por la mañana y la hemos emitido el domingo a las 21:30. Peró, tranquilo o tranquila, tu a lo tuyo. https://t.co/4MqQwhfmo9 — Jordi Évole (@jordievole) November 1, 2026

Poco después, otro usuario de X le preguntaba: "¿Y el tráiler de la entrevista era IA?". El catalán le respondía lanzándole un dardo: "La ignorancia y su atrevimiento: las imágenes del tráiler son de la entrevista que le hicimos hace justo 10 años. Lo puedes comprobar con un simple googleo. Pero no te esfuerces. Estamos otra vez en el 'Muera la inteligencia'. Venceréis pero no convenceréis", sentenció Évole.