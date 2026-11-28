En este sábado de reflexión antes de las elecciones del 29N, Jordi Évole ha publicado su artículo semanal en 'La Vanguardia'. En esta ocasión, el comunicador catalán ha analizado el polémico gesto y el 'y tú, calladita' que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo le dedicó a la del Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro del pasado jueves.

El presentador de 'Lo de Évole' se remonta a la campaña electoral del 2023 cuando otra mujer, Silvia Intxaurrondo, puso contra las cuerdas al político gallego al entrevistarle en 'La Hora de la 1'. Quizá por eso, esta vez el líder de los 'populares' se ha negado a acudir al programa de TVE. "No ha hecho falta la entrevista de Silvia Intxaurrondo, a la que esta vez no acudió Núñez Feijóo", para que este "derrapara en la última curva de una campaña que no le había salido nada mal", empieza escribiendo el periodista.

"No hizo falta que, como pasó justo antes de julio del 2023, Feijóo retase a Intxaurrondo, bestia negra desde entonces de los 'populares' y casualmente multada esta semana por la Junta Electoral Central, para comprobar quién tenía razón sobre las revalorizaciones de las pensiones del PP", recuerda Jordi Évole. "Tres años y medio después, ha sido otra mujer, Ada Colau, la que ha sacado de su zona de confort a Feijóo", asegura.

Tras lamentar la "nefasta gestión" que hizo Carlos Mazón de la Dana de Valencia, Jordi Évole recuerda cómo Feijóo "mintió cuando declaró que Mazón le tuvo informado de la Dana en tiempo real". Ya que "se demostró que ni Mazón sabía lo que sucedía en tiempo real, porque estaba entretenido en el Ventorro. Feijóo no consiguió que Mazón dimitiese como president hasta un año después de la tragedia. Pero se quedó con su escaño y su aforamiento", critica el presentador de laSexta.

Jordi Évole: "Ha sido Colau la que ha sacado de sus casillas a Feijóo"

Eso precisamente es lo que "le recordó Ada Colau" y que llevó al líder del PP a pronunciar la palabra que, "tuviese el contexto que tuviese, no fue la más apropiada para replicar a la candidata del Frente Amplio". "Tú, calladita", le espetó Alberto Núñez Feijóo a la exalcaldesa de Barcelona mientras se llevaba el dedo a los labios y la miraba de forma penetrante. ""Calladita" puede ser", en opinión de Jordi Évole, "contra pronóstico, el adjetivo calificativo clave de estas elecciones. Calladita y el dedito levantado, no lo olvidemos. El dedito".

Según el catalán, "ha sido Colau la que ha sacado de sus casillas a Feijóo, después de una campaña difícil para la exalcaldesa. Igual a Feijóo le hubiese rentado más hacer la entrevista con Intxaurrondo y no acudir al debate a cuatro, como ya hizo hace tres años". "Feijóo está entre la gloria y el desastre, no hay término medio. O gobierna o fracasa", añade Évole.

Para el comunicador, "a la derecha no les cabe en la cabeza que pueda pasar otra cosa" que no sea "una victoria" o un "pucherazo". Por el contrario, "en el PSOE dudo que, si pierden, alguien hable de fraude electoral. Y en cambio en la derecha ya ha sido argumento habitual en mítines y debates. Pucherazo o victoria. No les cabe en la cabeza que pueda pasar otra cosa. Y menos que le derrota pueda llegar porque una activista histórica de la lucha por la vivienda, motivo por el que se convocaron elecciones, sacó de quicio al que tenía que ser futuro presidente de España".

"Si se hubiese aprobado en su momento aquel decreto de mínimos, no habría habido elecciones y probablemente ni Colau ni Feijóo se habrían visto las caras en un debate. Piruetas de la historia. Mañana, el desenlace de la elección de todas las elecciones. Spoiler: incluso calladita o calladito, el voto vale", sentencia Jordi Évole.