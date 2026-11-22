Jordi Évole ha aclarado si es cierto o no que ha tanteado a Silvia Intxaurrondo como presentadora de 'Salvados', tras la marcha de Gonzo a 'El Intermedio', tal y como ha publicado un medio de comunicación. El productor del programa de laSexta asegura que ni siquiera se ha "planteado" fichar a la periodista, que arrasa cada mañana en TVE con ‘La Hora de La 1'.

El comunicador catalán cree que Silvia Intxaurrondo "lo haría de coña" en 'Salvados', pero él prefiere otro tipo de perfil. Aunque reconoce que todavía no tiene "en mente" a ningún candidato como sustituto de Gonzo, que este domingo 22 de noviembre entrevistará a Pedro Sánchez, cabe la posibilidad de que sea una presentadora la próxima conductora. Así se lo explicó a Jordi González durante su visita a 'Cola.lapse' en TV3: "Después de 19 años de 'Salvados' presentado por hombres, ya toca que lo haga una mujer".

Ante esto, Jordi González le sugirió a su excompañera de 'La Noria' y actual presentadora de 'Equipo de investigación' en laSexta, Gloria Serra. Sin embargo, Évole confesó que le "gustaría" que al frente del programa estuviera una persona "poca conocida". Eso sí, con una "experiencia periodística importante, pero que no sea excesivamente conocido televisivamente hablando".

Jordi Évole carga contra el medio que publicó la noticia sin contrastar

Jordi Évole aprovechó la ocasión para criticar al medio de comunicación que publicó la noticia sobre Silvia Intxaurrondo sin llamarle a él para contrastarla: "El periodismo normalmente consiste en que, cuando tienes una información, intentas contrastarla y, hasta que no la tienes contrastada, no la publicas", sentenció, visiblemente molesto.

Como no podía ser de otra forma, estando en plena campaña electoral, el presentador de laSexta también valoró a los distintos candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y actual candidata de Frente Amplio, dijo que le parece "muy buena candidata". Por el contrario, de Miriam Nogueras (Junts) aseguró que "su papel tan destroyer contra el gobierno es excesivo y no entendí que votara contra los decretos de vivienda".

Hace unas semanas El Gran Wyoming anunciaba su jubilación a los 71 años y, por lo tanto, su decisión de abandonar 'El Intermedio' tras dos décadas al frente del programa de laSexta. A partir de enero, será Gonzo el que coja las riendas del formato, aunque el cambio será paulatino y ambos ejercerán de copresentadores hasta que, poco a poco, el actual conductor de 'Salvados' acabe presentando el programa en solitario.

Como consecuencia, Gonzo dejará 'Salvados', el espacio de laSexta en el que entró en octubre de 2019, para recoger el testigo de Jordi Évole cuando este comenzó a presentar 'Lo de Évole' en la misma cadena. Desde que se dio a conocer la noticia, laSexta y Producciones del Barrio se pusieron a buscar un sustituto, aunque por el momento no han encontrado al candidato idóneo.