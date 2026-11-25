Silvia Intxaurrondo ha entrevistado este miércoles a Pedro Sánchez en 'La Hora de La 1'. Una visita que ha terminado de forma abrupta porque la presentadora se quedaba sin tiempo al concluir los apenas 27 minutos tasados por la Junta Electoral Central. Algo que ha provocado que se hayan quedado muchos temas en el tintero y sin poder abordarse. Y por ello, Joaquín Prat no se ha reprimido su crítica en 'El tiempo justo'.

Así, mientras Silvia Intxaurrondo se sitúa en el foco de la polémica después de que la JEC le haya abierto un expediente sancionador por sus reflexiones sobre si había que dar espacio a la ultraderecha en la cadena pública, y después de que la FAPE haya dado la cara instando al organismo a archivar dicha sanción, el presentador de Telecinco no ha tenido reparos en cuestionar su entrevista al presidente del Gobierno.

Lo ha hecho tras recoger un breve resumen de la emisión en RTVE, donde Pedro Sánchez hablaba de los controles para evitar la llegada masiva de más cayucos con inmigrantes a las Islas Canarias, también sobre su posición sobre el genocidio en Gaza o la banalización de la violencia por parte de Vox, así como la crisis de la vivienda y los casos de corrupción que han afectado a su gobierno con la detención de Ábalos y Santos Cerdán.

Joaquín Prat sentencia la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Pedro Sánchez en TVE: ¿Qué ha sido un masajito?"

"¿Esto es lo más interesante de lo que ha dicho Sánchez en TVE?", ha cuestionado Joaquín Prat a su equipo tras ver el compacto de la entrevista. "¿Qué ha sido un masajito?", ha seguido diciendo el presentador sin ningún pudor mientras hacía el gesto con las manos de dar un masaje. Unas palabras con las que el periodista no ha dudado en tratar de echar por tierra el trabajo de Silvia Intxaurrondo al aseverar que ha sido muy blanda con el presidente.

"Es que no se huele el incienso este que han puesto, los aceites balsámicos, no se aprecian en televisión, pero creo que estaban ahí", ha apostillado por su parte Benjamín López. "Y el masaje en los pies", ha añadido la abogada Verónica Guerrero sumándose así a los ataques hacia la entrevista de Intxaurrondo en 'La Hora de La 1'.

Tras ello, se ha escuchado a Joaquín Prat diciendo "no salgo de mi asombro" por lo bajo. "Por cierto, veinte tramas corruptas, algunas ya juzgadas", ha señalado el presentador de Mediaset después de escuchar a Pedro Sánchez señalar que solo había habido un caso de corrupción. "Presuntamente corruptas es importante", le ha corregido la activista Carla Galeote.

"Bueno, a ver si podemos sacar algo donde se le haya puesto en un aprieto al presidente del Gobierno, porque de política internacional está muy bien que hablemos, pero vamos a hablar de los problemas reales de los españoles", ha sentenciado Joaquín Prat antes de conectar con una inversora inmobiliaria para abordar el problema de la vivienda.