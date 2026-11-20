El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo suscitó masivas reacciones entre su millonaria audiencia, con el foco puesto, entre otras cosas, en el papel de María Casado como moderadora. Una función que ha generado controversia, con voces que aseguran que estuvo "desaparecida". Una crítica que se ha puesto sobre la mesa en 'Mañaneros 360', el programa matinal de Jesús Cintora en La 1 de RTVE.

Ha sido la periodista y colaboradora Loreto Ochando la que ha cargado las tintas contra la presidenta de la Academia de la Televisión, organismo para el que también ha tenido varios reproches. "Yo lo siento mucho, pero si aquí criticamos a los candidatos, también hay que criticar el formato de la Academia de la Televisión. Fue un horror, pero un horror", ha clamado.

"Parecía de los años 70, con una iluminación que parecía la sala de espera de un hospital", ha añadido la tertuliana para, acto seguido, señalar directamente a María Casado, a la que ha definido como "una moderadora que no moderaba" y que "estaba allí de monigote a verlas venir". Unas palabras que han hecho saltar a Jesús Cintora.

"Monigote, no", le ha frenado de raíz el soriano. "No interrumpía", ha insistido Ochando. "Estaba de moderadora", ha defendido el presentador de 'Mañaneros 360', posicionándose al respecto. "Estaba de espectadora privilegiada, de moderadora no estaba y habló una vez en todo el debate", ha descrito la comentarista, que ha reclamado mejoras para el debate a cuatro del próximo jueves 26 de noviembre.

"Vale, si no te gustó, pues no te gustó, pero monigote no, monigote no", ha reiterado Jesús Cintora, cortando el debate sobre la labor de Casado de manera inmediata y reorientando el foco en los contendientes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. De esta forma, ha dejado meridiana su postura de no señalar a la compañera malagueña.

Lo cierto es que su papel generó muchos comentarios negativos. "Sin reflejos. Es la nada", criticó, con dureza, el productor y guionista Javier Olivares. "¿Y la moderadora para qué está? ¿De atrezzo?", sentenció el consultor Jordi Sarrión-Carbonell. "¿Dónde está la moderadora? ¿Dónde están los fact checkers?", se preguntó en la misma línea el también analista Manuel Rodríguez.

"Organizar un debate también es moderarlo, no callar durante hora y media", valoró el periodista Pablo Machuca. "Lo siento, pero no se puede organizar un debate y no moderar", se pronunció Pepa Blanes, Jefa de Cultura de la Cadena SER. Los más corrosivos e irónicos se abonaron a las burlas. "María ha aprovechado para contestar 150 mails, emparejar 100 calcetines y pelar dos kilos de judías verdes", bromeó la periodista y ex colaboradora de 'El Hormiguero' Raquel Martos.