Jesús Cintora no ha dudado en paralizar 'Mañaneros 360' para hacerse eco de la protesta que ha invadido las inmediaciones de RTVE este miércoles por la mañana. El presentador se ha dirigido así al reducido grupo de manifestantes, que estaba conformado por apenas cuatro personas portando banderas de España y protestando contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Con banderas de España y pancartas en las que se podía leer "Ni cátedras ni aulas, Begoña, lo tuyo son las saunas" junto a una imagen de la mujer del presidente del Gobierno, un grupo de cuatro personas ha irrumpido este miércoles a las puertas de Prado del Rey con distintas consignas: "¡No sea Charo! ¡No sea apesebrada de TelePedro!", se ha podido escuchar entre gritos en las imágenes mostradas por el programa.

"Me suena la voz de este caballero y eso de que no pide el voto para nadie... en fin. Me suena mucho la voz de ese caballero, que no es la primera en la que está", ha comenzado señalando Jesús Cintora con sorna, dejando entrever que no es la primera vez que el manifestante protagonista de estas imágenes se posicionaba en protestas de este tipo.

Jesús Cintora señala a uno de los manifestantes a las puertas de RTVE: "Me suena mucho la voz de ese caballero"

Sin embargo, el presentador no se ha quedado ahí. "Aquí, por cierto, pues están ahí con las banderas de España. Es una bandera de España tan suya como nuestra. Esto es Televisión Española... es de todos los españoles, también de ellos que están ahí con esa bandera", ha recordado el conductor de 'Mañaneros 360' antes de dar paso a sus colaboradores para analizar la situación.

"Yo creo que estos cuatro impresentables se sienten legitimados por lo que dicen los partidos políticos, que se refieren a esta casa, que van a entrar con lanzallamas, bomba atómica y demás, que los que no piensan como ellos pues garrapatas, son dignos de recibir y merecer insultos", ha señalado Naiara Pinedo.

🗣️ Gritos a las puertas de RTVE: "¡No sea Charo! ¡No sea apesebrada de TelePedro". Exhiben banderas con mensajes contra Sánchez y Begoña Gómez.



👉 "Son, literalmente, cuatro gatos". "Muchos de la ultraderecha quieren meter las manazas en lo público para hacerlo suyo", reacciona… pic.twitter.com/RTcnL6MMEk — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 18, 2026

En ese sentido, la compañera de Jesús Cintora ha reivindicado el valor de su trabajo y la integridad de Televisión Española. "El ente es muchísimo más y la libertad de expresión y el trabajo de cada periodista que trabaja en esta casa y de los colaboradores que venimos se acredita por esa pantalla que los telespectadores eligen con su mando y, por cierto, nos eligen bastante", ha sentenciado la periodista Naiara Pinedo.

"Ahí lo ven. Bueno, pues oye, han decidido que están ahí con sus banderas a la entrada de los vehículos y de la gente que entra a Televisión Española", ha continuado señalando el presentador, reiterando que uno de los manifestantes es reincidente. "Esta gente... si las ha visto... Hay una voz muy característica ya, que se sabe con quién está", se ha limitado a señalar.

Sin extenderse más sobre lo sucedido, Jesús Cintora se ha limitado a reivindicar el ente público como el punto de encuentro de todos los españoles. "No pasa nada, es Televisión Española de todos, también de los de la bandera a la puerta", ha sentenciado, terminando con una broma sobre la amenaza de Vox a TVE. "¿No será una avanzadilla esto de los del lanzallamas y la motosierra?", ha señalado entre risas.