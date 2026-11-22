Jesús Cintora ha contado en la última emisión de 'Malas Lenguas Noche' con una entrevista a José María García. El veterano periodista, que siempre se ha mostrado muy crítico con Isabel Díaz Ayuso, arremetió duramente contra ella, asegurando que carece de méritos para presidir la Comunidad de Madrid. Aunque también cargó contra José María Aznar y Miguel Ángel Rodríguez.

"Un día dijiste de Isabel Díaz Ayuso: 'Si este es el nivel, bajamos la persiana y cerramos la tienda. ¿Eso por qué?", quiso saber el presentador del programa de TVE. Sin pelos en la lengua, José María García aseguró que "hoy está peor que cuando lo dije. Cuando lo dije, cabía alguna esperanza, hoy ya no cabe ninguna esperanza. Mira sus últimas intervenciones. Es como es y ya no va a cambiar. Ya tiene sus añitos y no va a cambiar".

"¿Hasta qué punto influyen en dirigentes políticos como Ayuso personas como Miguel Ángel Rodríguez, que es su jefe de Gabinete y que también trabajó con Aznar?", ahondó Jesús Cintora. Según el periodista, "Miguel Ángel Rodríguez, hasta el momento, no le ha hecho bien a nadie, empezando por él". "Cuando uno ve un mitin de Isabel Díaz Ayuso consigue que se hable de ella. En sus discursos, ¿tú aprecias un contenido, un fondo político de peso, o más de cara a la galería una determinada forma de llamar la atención?", le preguntó el presentador. A lo que su invitado dejó claro que: "No me gusta. Desde el principio no me ha gustado".

Dice Ayuso que "el dinero de los madrileños no se toca, el que lo toque lo va a pagar, lo juro", a no ser que sea para comprarse un ático a la salud de los madrileños.



Es un nueva contradicción, es una nueva mentira o un bulo.

No se puede ser má sinvergüenza.#MalasLenguas pic.twitter.com/07ssJLCQnE — Juan Aparicio (@_Juan__A) September 7, 2026

José María García sobre el polémico ático de lujo de Isabel Díaz Ayuso: "Corrupción"

Para poner un ejemplo, José María García sacó a relucir una de las grandes polémicas de la presidenta madrileña: "Fíjate el número que está montando ahora, que al final se ha dado cuenta y reconoce que se ha equivocado, con el famoso ático". "¿Tú qué crees que pudo pasar?", se interesó Cintora. "Pues nada, corrupción", contestó el periodista, "pero no solamente de ella, ese es un invento corrupto. El famoso ático es un invento corrupto".

En su opinión, "cada explicación que se ha dado lo ha complicado más. Incluso ella ha reconocido que lo habían explicado mal. ¿Qué había que explicar? Había que explicar que había detrás un negocio y que había más de uno, más de una, que querían sacar tajada de ese negocio cuando la sociedad lo está pasando tan mal, cuando el problema de la vivienda es tan grave que porque tengas un puesto que te han regalado, no que te has ganado, ya me dirás qué merecimientos ha mostrado ella, pues quieres tener una influencia absolutamente negativa y claramente corrupta".

"¿Por qué crees que ha llegado a presidenta de la Comunidad de Madrid?", le preguntó el conductor de la versión nocturna de 'Malas Lenguas'. Sin filtros, José María García contestó: "Porque, desgraciadamente, la mediocridad en esas esferas políticas abunda muchísimo. Tú te preguntas, ¿por qué esta señora es presidenta de la Comunidad de Madrid? Dame una explicación". "Porque le han votado", le recordó Cintora. "Ya pero… le han votado, no me convence. ¿Qué méritos ha presentado para que la voten?", sentenció el periodista.

🏠 "El famoso ático de Ayuso es un invento corrupto; no tiene méritos para ser presidenta".



📺 @JesusCintora entrevista a José María García para #MalasLenguasN pic.twitter.com/ZKnCi31dS3 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) November 21, 2026

Además, también se mostró muy crítico con José María Aznar, al que acusa de predicar una cosa y hacer exactamente la contraria: "Escucharle decir que era un amante de la libertad es de carcajada boreal. Porque era un dictador. Ejercía como auténtico dictador y le encantaba mandar", aseguró José María García sobre el expresidente del Gobierno entre los años 1996 y 2004.