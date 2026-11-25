Jesús Cintora se ha visto obligado a paralizar la mesa de tertulia de 'Mañaneros 360' para reprender a Joaquín Moeckel por cómo se ha llegado a referir a Isabel Díaz Ayuso. El presentador no ha tardado en cortar de raíz el discurso del abogado, recordando la tolerancia cero del espacio de TVE a los insultos dirigidos a cualquier personaje político, sea del partido que sea. Y el colaborador ha tenido cierta dificultad en suavizar sus palabras.

El espacio conducido por Cintora se encontraba analizando la reciente denuncia del PSOE de Andalucía, que ha advertido sobre la censura en Canal Sur. La formación asegura que Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo impiden que la televisión pública se haga eco sobre los insultos que Isabel Díaz Ayuso propinó contra los andaluces hace escasos días.

Jesús Cintora frena a Joaquín Moeckel, que insulta a Isabel Díaz Ayuso en 'Mañaneros 360'

Sin embargo, cuando Jesús Cintora ha dado paso a su equipo de tertulianos para diseccionar esta polémica y su extensión, no contaba con que Joaquín Moeckel iba a estallar contra la presidenta autonómica sin medir sus palabras. "Yo soy andaluz bueno desde que me parió mi madre el 27 de junio del 66 en la calle Adriano de Sevilla", ha comenzado señalando el abogado, visiblemente agitado.

Joaquín Moeckel ha llamado imbécil a Ayuso en RTVE. pic.twitter.com/OudrU1IK8N — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 25, 2026

"Me importa un pimiento quién mandara, porque el andaluz es libre, trabajador y librepensador, estando quien esté. Por lo tanto, esta historia es así", ha denunciado el colaborador, elevando cada vez más el tono contra los insultos de la líder del PP en Madrid, que se refirió a los andaluces socialistas como "garrapateros".

Así, el abogado ha estallado las "explicaciones" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, echando por tierra su justificación. "No, es que me he referido que cuando estaba el PSOE eran unos garrapateros y unos golfos, y ahora cuando estamos nosotros... ¡usted es una imbécil!", ha sentenciado entonces antes de que Jesús Cintora cortase de lleno la escena.

"¡No, no, no! ¡Eso no, por favor!", ha pedido el conductor de 'Mañaneros 360' entre gritos, mientras Moeckel continuaba revolviéndose contra Isabel Díaz Ayuso. "¡Usted no me llama a mí garrapatero! Sí, claro, garrapatero andaluces cuando mandaba el PSOE, ¿no? Mire usted, yo no soy un garrapatero ni con Franco", ha terminado sentenciando el colaborador. "Es lo que tenemos en Corea del Norte, que no nos gusta que se insulte...", ha añadido Cintora con sorna, haciendo referencia al último ataque de Feijóo a RTVE.