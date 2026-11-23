Susanna Griso ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo en su entrevista en 'Espejo Público' qué va a hacer el PP con RTVE si llega al Gobierno y sus palabras han disparado la polémica. El líder del PP, sin pudor, ha comparado a la corporación pública con "la televisión norcoreana" y ha denunciado, de paso, que "hay productoras que se están forrando con dinero público".



"TVE parece una televisión norcoreana y tenemos que volver a cumplir la ley. Hay una serie de productoras que se están forrando con dinero público con independencia de su audiencia y los informativos son una vergüenza", han sido las declaraciones exactas de Feijóo, atacando así a sus profesionales y deslizando un desmantelamiento del ente si logran alcanzar el poder el próximo 29-N.

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Este pronunciamiento ha sido replicado en 'Mañaneros 360' por Jesús Cintora, que no se ha mordido la lengua: "Es Televisión Española y es la televisión de todos y de todas; también de usted. Está invitado a este programa y Silvia Intxaurrondo está esperando a la confirmación para la entrevista en la que puede estar".

"Si quiere podemos hablar de la televisión gallega, con esas órdenes que se daban en mitad de oleadas de incendios para que se informara muy poquito o nada en algunos programas. Eso ocurría y bien lo sabe. O las listas negras en Telemadrid. Aquí no hay listas negras, aquí se informa de todo", ha proseguido respondiendo el periodista de las mañanas de La 1 de TVE.

"Igual, en vez de ir a otra televisión de un grupo privado (Antena 3) para meterse con la televisión de todos y decir que parece norcoreana, estaría bien esa entrevista (con Intxaurrondo)", ha sentenciado Jesús Cintora, que ha exigido "un respeto a esta casa y a los trabajadores y trabajadoras": "De norcoreana, nada. Tan españoles como usted como mínimo, señor Feijóo".

Para rematar, el comunicador soriano ha verbalizado que esa controvertida intervención del candidato del PP no merece sus respetos después de un ataque tan grave a RTVE: "Mi respeto absoluto a lo que vote cada uno, que vote lo que considere, pero mi labor y mi deber como presentador de esta casa es decir que no me parece respetable que se compare a esta televisión con Corea del Norte".