A una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, al Partido Popular le crecen las polémicas. Tras las desafortunadas palabras de Isabel Díaz Ayuso al referirse a los andaluces como "gente garrapatera", se suman las declaraciones de Ester Muñoz (PP) sobre los sorianos, a las que el presentador Jesús Cintora -que nació en Soria y creció en Ágreda- respondió este sábado desde 'Malas Lenguas Noche' en RTVE.

Fue en un mitin celebrado el pasado viernes en León, cuando la portavoz del PP y cabeza de lista por la provincia leonesa al Congreso, Ester Muñoz, espetó que "comparar a Sánchez con Obama es como comparar a Dios con un señor de Soria, que me perdone la gente de Soria". Poco tardaron en llegar las primeras reacciones a estas desafortunadas palabras.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, condenaba esas declaraciones a través de su cuenta de X: "Aquí, un señor de Soria. Y después de escucharte, Ester, espero que en esta tierra no os vote ni Dios". Por su parte, el perfil oficial de X del partido Soria YA recogía una imagen creada por IA en la que aparecía Esther Muñoz pronunciando su polémica frase y debajo un señor diciendo: "No seremos como Dios… ¡pero no somos tontos!".

Jesús Cintora contesta a Ester Muñoz tras su polémica afirmación sobre "un señor de Soria"

Incluso el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, muy asiduo a la red social, no dudó en compartir la noticia añadiendo un escueto pero contundente: "¡Viva Soria!". Este sábado, en 'Malas Lenguas Noche', fue Jesús Cintora, como soriano que es, el que quiso responder a la portavoz del PP, y lo hizo mencionando a Antonio Machado.

"Pues aquí un señor de Soria que le diría que deje en paz a Soria para hacer este tipo de declaraciones. Si ella quiere ser graciosilla, que deje en paz a Soria", le pidió el presentador de TVE, antes de mencionar al poeta: "Ya Machado habló en su momento de 'las cabezas que embisten y de las que piensan', y ahí lo voy a dejar".

Las palabras de Ester Muñoz llegan unos días después de las pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso sobre los andaluces. La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió un aluvión de críticas tras vincular, durante un acto electoral en Móstoles, los años de gobiernos socialistas en Andalucía con "una red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos". Tal fue la polémica generada que la política tuvo que salir a matizar sus palabras, asegurando que no pretendía arremeter contra los andaluces.