Jesús Cintora denuncia públicamente en 'Mañaneros 360' de TVE lo ocurrido con Ayuso en 'El programa de Ana Rosa'

Parecía imposible, pero Isabel Díaz Ayuso se ha superado en sus infames ataques contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha ocurrido este mismo viernes en 'El programa de Ana Rosa' de Mediaset, el espacio televisivo en el que la ejecutiva madrileña concede entrevistas con mayor asiduidad.

"No se puede votar a alguien que está por encima de las reglas. Alguien que se cree que son los tres poderes en uno; alguien que ha decidido quemarlo todo con tal de no ir a la cárcel", ha dicho la política del PP en el matinal de Telecinco, abundando en la idea de que Sánchez es un tirano y dictador.

Sin embargo, esas palabras han quedado en pecata minuta cuando se ha producido el momento en el que le ha llamado "maltratador" sin ningún tipo de pudor. "Es un maltratador y ahora le viene con flores a la novia", ha llegado a soltar. Así, del insulto constante ha pasado a una gravísima e intolerable acusación que 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora ha recogido en TVE poco después.

"Estamos en esa sucesión de descalificaciones. Teníamos lo de 'está de psiquiatra', 'hijo de p***'... y ahora el presidente del Gobierno es 'un maltratador'", ha reaccionado el presentador de La 1, estupefacto con tamaña afirmación de Ayuso y con que se haya permitido en el magacín comandado por Ana Rosa Quintana.

"No puede haber una comparación más desafortunada por parte de un responsable público", ha criticado el colaborador Antón Losada. "Me parece de una gravedad extrema. Luego hablan de polarización, pero es que es una agresión permanente", ha señalado Gloria Marcos, clamando que lo ocurrido en 'El programa de Ana Rosa' con la dirigente madrileña es absolutamente "intolerable".

"Esto no puede valer para un debate", se ha apuntado en la mesa de 'Mañaneros 360' por haber utilizado un calificativo así para injuriar al Presidente del Gobierno. "Esto es más que un insulto, es una acusación muy grave", ha denunciado alto y claro Jesús Cintora, que ha emitido ese extracto de la entrevista de Ayuso con Ana Rosa varias veces para que el público tomara conciencia de cómo se habían traspasado todos los límites.