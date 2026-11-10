Jesús Cintora da su veredicto en 'Mañaneros 360' a la entrevista de Broncano a Abascal en 'La Revuelta': "Podría haber sido de otra manera"

Jesús Cintora ha abierto 'Mañaneros 360' con la incómoda y controvertida entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. La emisión ha desembocado en multitud de críticas a David Broncano por el tono que adoptó, dando lugar a un cara a cara insustancial y a que el líder de la ultraderecha saliera airoso y blanqueado para muchos. Sobre ello se ha mojado el presentador de La 1 con una frase muy elocuente.

Los términos en los que se desarrolló la intervención normalizó el discurso discriminatorio para muchos y dejó patente las costuras y limitaciones del humorista, que se olvidó de su papel de cómico -por donde se cree que debería haber enfocado el diálogo con Abascal- y optó por enfundarse en el traje de periodista con muchas limitaciones, sin herramientas y provocando, con su actitud, que el dirigente de la ultraderecha quedara blanqueado y como un triunfador a ojos de un gran sector de la audiencia.

"La entrevista de ayer podría ser de otra manera", ha soltado un colaborador de la mesa de 'Mañaneros 360'. Palabras que han invitado a Jesús Cintora a compartir su opinión más sincera: "Yo voy a decir que claro que podría haber sido de otra manera". Frase crítica pero a su vez constructiva sobre el desempeño de la misma.

El periodista ha querido trasladar, en primer lugar, su "sentido del compañerismo con David Broncano" en medio de la tormenta y el machaque que está sufriendo tras la emisión del programa de 'La Revuelta'. Aun así, pese a esa empatía, Cintora ha enfatizado que "claro que podría haber sido de otra manera", mostrando por segunda vez su desencanto con lo visto en la pantalla de La 1.

Y es que, ante los bulos y el negacionismo de Abascal a lo largo de su aparición, "debe haber periodistas que le desmonten" en palabras de Jesús Cintora. Y lo cierto es que eso no ocurrió anoche porque, fundamentalmente, Broncano no es un profesional de la información ni 'La Revuelta' el formato adecuado.