Este jueves 19 de noviembre hemos asistido al primer debate electoral antes de las elecciones del 29-N con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un enfrentamiento que muchos veían como la vuelta del cara a cara que se vivió en 2023 y del que para la mayoría de expertos el líder popular salió victorioso a raíz de ser una ametralladora con datos falsos. Algo que se ha repetido en este último debate, tal y como ha recalcado Javier Ruiz en el post debate en 'La última hora' en La Séptima.

Nada más concluir el cara a cara moderado por María Casado, Javier Ruiz ha liderado el análisis posterior en La Séptima junto a José Miguel Contreras, el impulsor de la nueva cadena de la TDT y su equipo habitual de tertulianos; y en su análisis el presentador ha sido contundente con su resumen sobre lo visto con Feijóo y Sánchez.

"Bienvenidos a 2023. Ha vuelto a ocurrir. Feijóo ha interrumpido, ha mentido, ha cortado, ha faltado a la verdad y parece haber ganado el debate. Estamos otra vez igual que en el año 2023", ha empezado resumiendo Javier Ruiz y señalando que ha sido un debate "extraordinariamente bronco; y en el que "las afirmaciones que se han lanzado tenían muy poco que ver con la verdad, especialmente en materia de vivienda y economía".

"Y un debate en el que el presidente del Gobierno no ha querido responder en el mismo tono en el que las recibía. ¿El resultado? Interrupciones constantes y un Alberto Núñez Feijóo que ha impuesto su relato por encima del del presidente del gobierno", ha recalcado el presentador de 'La última hora' mientras se veían las imágenes de los dos candidatos con sus equipos todavía en el plató en el que se ha desarrollado el cara a cara.

"Bienvenidos a 2023. Feijóo ha interrumpido, ha mentido, ha cortado, ha faltado a la verdad y parece haber ganado".



El primer análisis de Javier Ruiz del debate electoral. #CaraACaraLaSéptima pic.twitter.com/TNQcucjCyu — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 19, 2026

La Séptima desmonta las hasta 20 mentiras de Alberto Núñez Feijóo en vivienda o economía

Tras él, ha sido José Miguel Contreras el que ha tomado la palabra. "Yo creo que ha sido un debate muy interesante técnicamente, pero de cara a la gente que lo haya visto pienso que todo el mundo ha debido estar pendiente de que iba a pasar algo más de lo que al final ha pasado. Creo que en las previsiones que habíamos hecho Alberto Núñez Feijóo ha hecho exactamente todo lo que habíamos previsto que iba a hacer, que es ir a degüello y proponer algunas ideas desde la perspectiva de yo ya soy presidente y esto es todo lo que voy a hacer. Y luego Pedro Sánchez ha cambiado de estrategia con respecto a 2023, el error que cometió fue dejarse arrastrar y esta vez lo que ha dicho era o contraatacar o ignorar y ha decidido la segunda", ha analizado el creador de la cadena.

Después, Javier Ruiz ha recalcado que con este cara a cara Pedro Sánchez no parece haber movilizado a la izquierda porque no se ha visto al Sánchez duro y que respondiera como se podía esperar. Asimismo, tras escuchar a los portavoces que el PSOE y el PP hablar a los micrófonos, el presentador ha denunciado que Borja Sémper se había saltado los límites acordados entre ambos partidos.

Tras hacer una primera ronda de opiniones entre sus tertulianos, Javier Ruiz se ha detenido en desmontar todas las mentiras y bulos que ha soltado el líder del PP en sus afirmaciones. "La campaña ahora mismo se jugaba aquí. Ha habido infinitas mentiras en el discurso de Alberto Núñez Feijóo. No es cierto que se hayan entregado 540 viviendas en la legislatura, no es verdad. No es verdad ni siquiera el infierno fiscal, la presión fiscal en España es mucho más baja que la media europea y que en países como Francia y Alemania. Es muy, muy engañoso, por no decir, muy falso en muchas ocasiones ese discurso", ha recalcado el presentador.

Y lejos de quedarse ahí, Pablo Anzola, uno de los redactores de La Séptima ha hecho fact checking, hasta contabilizar al menos 20 afirmaciones "falsas y engañosas hemos podido escuchar en palabras del candidato Alberto Núñez Feijóo en los dos primeros bloques del debate", ha insistido el periodista. "Es rotundamente falso lo de las 540 viviendas, el gobierno ha entregado más de 36.000 viviendas desde que arrancó esta legislatura. De hecho la construcción de vivienda protegida está en máximos desde hace 14 años", ha relatado.

Más afirmaciones falsas de Feijóo sobre economía, fiscalidad y desahucios. #CaraACaraLaSéptima pic.twitter.com/HmZ8UBWfDg — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 19, 2026

"Feijóo ha dicho que en Barcelona la oferta de alquiler ha bajado un 69% pues es engañoso. Lo que ha hecho es fijarse en el número de anuncios que aparecen en portales inmobiliarios pero la realidad es que Barcelona ha ganado 2.000 pisos en alquileres en el mercado desde que se aplica la ley de vivienda. Hay muchísimas mentiras Javier también en la okupación", ha destacado el periodista.

El rotundo alegato de Javier Ruiz en 'La última hora' sobre los bulos

Por ello, José Miguel Contreras se ha animado a pronosticar que después de este cara a cara, Feijóo se negará a acudir a la entrevista de RTVE con Silvia Intxaurrondo. "A los aficionados les gusta que el boxeador pegue y lo que no les gusta es el juego sucio. Yo creo que hoy es un ejemplo majestuoso de lo que ha ocurrido. Cualquiera que hoy haya visto el debate y se acueste dirá que ha estado mejor Feijóo y que ha estado más fuerte. Pero estoy convencido que hoy Feijóo ha vuelto a jugar sucio como hizo en 2023. Y creo que el post debate aclarará la mayor parte de las mentiras, no sé como va a salir los próximos dos días Feijóo. Supongo que no volverá a hacer lo de Silvia Intxaurrondo y no volverá a ir ni dará ni una sola entrevista porque es insostenible la cantidad de mentiras, de trampas y fabulaciones", ha concluido el directivo. "Lo cierto es que las mentiras, las exageraciones y las distorsiones son infinitas. Desde los 131 diputados del PSOE, en el que se incluyen Julio Martínez y las hijas de Zapatero, son exageraciones y hasta mentiras flagrantes", ha agregado Ruiz.

Pero lejos de quedarse ahí, Javier Ruiz ha terminado lanzando un alegato y un mensaje a la audiencia. "Hay un análisis de los efectos, y ese análisis es el que estamos haciendo aquí. Pero hay una obligación periodística de los defectos, de señalar quién ha faltado a la verdad y hemos contado hasta una veintena de mentiras de Alberto Núñez Feijóo y en este momento caliente es de obligación periodística decirlas, no comentarlas, sino decir cuáles han sido falsas. Y hemos leído lo que se ha mentido en vivienda, en economía, en servicios sociales, en política exterior y en corrupción donde hemos escuchado cosas como que el presidente del gobierno está imputado por financiación ilegal, falso. Donde hemos oído que el PSOE tiene investigaciones abiertas por financiación ilegal, falso", ha sentenciado el presentador.

"Hay una obligación periodística, y aquí la vamos a cumplir, que es decirles a ustedes lo que es verdad y lo que es mentira. Después ustedes tienen toda la libertad del mundo para armar criterio y decidir voto, pero lo de hoy no puede tratarse de la misma manera ni puede despacharse con equidistancia cuando alguien dice la verdad y cuando alguien miente flagrantemente. Hemos visto al menos veinte mentiras por parte del líder de la oposición", ha añadido.