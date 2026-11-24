Javier Ruiz ha irrumpido en 'El Pulso' este martes para condenar los ataques de Alberto Núñez Feijóo contra La Séptima. El presentador y director editorial de la nueva cadena ha condenado cómo el Partido Popular está poniendo a un medio de comunicación "en la diana" con sus últimos señalamientos, describiendo el proyecto como una "televisión privada" de Pedro Sánchez creada en plena campaña del 29-N.

"Durante la campaña electoral, el señor Sánchez monta una televisión privada junto con unos ciudadanos, empresarios que han puesto dinero", ha señalado el candidato a la presidencia este martes durante su visita a 'Más de uno' en Onda Cero. "Es la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno monta una televisión durante la campaña electoral", ha llegado a asegurar el líder del PP.

Javier Ruiz condena los ataques de Alberto Núñez Feijóo contra La Séptima: "Es poner en la diana a un medio de comunicación"

Pero la radiografía de Feijóo sobre La Séptima no se ha quedado ahí. "Es una especie de televisión oficial que, junto con los canales públicos, pues están intentando distorsionar y condicionar la información en nuestro país", ha denunciado el gallego, criticando también las dos apariciones que Pedro Sánchez ha protagonizado en el canal. "Y a esa televisión… pues no sé cuántas veces ha acudido ya", ha señalado el candidato a la presidencia en un discurso que Javier Ruiz no ha tardado en condenar.

Feijóo acusa a LA SÉPTIMA de ser una televisión de Sánchez y Javier Ruiz responde: "Esto es poner en la diana a un medio de comunicación". #ElPulso24nov pic.twitter.com/1y1vVq5C1B — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 24, 2026

Así, el director editorial del recién estrenado canal ha conectado en directo con Verónica Sanz en 'El Pulso' para reaccionar a esta nueva oleada de ataques. "Espero muy firmemente y muy rápidamente un apoyo por parte de las asociaciones de la prensa. Esto no es ya un señalamiento a un profesional, como se le ha hecho a Silvia Intxaurrondo", ha comenzado señalando el periodista.

"Esto es poner en la diana a un medio de comunicación", ha llegado a condenar Javier Ruiz, subrayando la gravedad de las acusaciones del líder del Partido Popular vertidas contra el proyecto, poniendo en duda la pluralidad y la independencia del mismo. "Espero que las asociaciones sean diligentes hoy en censurar lo que está haciendo Núñez Feijóo y en apoyar a La Séptima. Es intolerable, primero que se mienta así; y segundo que se nos ponga en el disparadero así", ha reiterado.

Así, el comunicador ha tratado de echar por tierra algunas de las acusaciones. "Se miente sobre cuándo se monta La Séptima y se señala a los profesionales de RTVE como si fueran unos apestados. Como si el hecho de que algunos estén aquí tuviera que significar algo", ha condenado el presentador de 'La última hora'.

Sarah Santaolalla, sobre la creación de La Séptima: "No se ha cometido ninguna irregularidad, esto no es el ático de Ayuso"

Poco después, Sarah Santaolalla ha tomado el relevo de Javier Ruiz en su programa, 'En línea', para contestar personalmente a las acusaciones lanzadas por el gallego. "Esta cadena no se ha montado en ninguna campaña. Esta cadena lleva mucho tiempo trabajando para salir. Una cadena que ha cumplido con todos los procedimientos y con todos los procesos para salir adelante", ha comenzado aclarando la analista política.

Sarah Santaolalla defiende a LA SÉPTIMA frente a las faltas de respeto de Feijóo: "En todas las luchas, es importante no caminar solo. Esta casa siempre se va a poner del lado de los profesionales". #EnLínea24nov pic.twitter.com/wbwxB6pWd0 — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 24, 2026

"Ha formado parte de un concurso que se han presentado otras cadenas, otra competencia. Que el concurso se ha seguido todos los plazos a rajatabla, que se han respetado los tiempos, que no se ha cometido ninguna irregularidad, esto no es el ático de Ayuso", ha explicado la presentadora sobre el proceso de gestación de La Séptima hasta materializar el proyecto este mes noviembre.

"Una cadena que incluso iba a salir hace mucho tiempo, que había muchas ganas de trabajar y que algunos paren. Ha mentido cuando dice que en esta cadena es el refugio de los periodistas con ese desprecio de Televisión Española. Ojalá puedan venir más", ha insistido Sarah Santaolalla, suscribiendo las palabras de Javier Ruiz sobre el señalamiento a los profesionales de RTVE que se han sumado al proyecto.

Así, la comunicadora ha recordado al líder de la oposición que el equipo de La Séptima lo forman perfiles profesionales que van más allá de antiguos trabajadores del ente público. "Pero también te digo, también le digo a Alberto Núñez Feijóo y también os contamos a vosotros, que en esta casa hay periodistas de La Sexta, de Telecinco, de Cuatro, de Antena 3, de La 1, de La 2, de la radio, de periódicos, de la Cadena SER, de otros medios de comunicación. De otros medios de comunicación", ha sentenciado la presentadora.

"No es verdad que se haya hecho ese salto, pero sí me asusta que esté indicando el camino que tienen algunos profesionales en la tele pública. Porque aquí todo el mundo es bienvenido, pero no se aceptan ni amenazas ni chantajes", ha continuado expresando la compañera de cadena de Javier Ruiz, reaccionando también a la crítica de Feijóo sobre las visitas de Pedro Sánchez.

"Tampoco es cierto que el presidente del Gobierno haya estado en esta casa más que en otros lugares. Ha venido a un programa informativo, como es el programa de Javier Ruiz, a una entrevista informativa, como está invitado Alberto Núñez Feijóo a todos los programas. Y ha venido a un programa de entretenimiento, como es el de Alba Carrillo y Marta Márquez, 'Fuera de control", ha señalado Sarah Santaolalla, poniendo entonces el foco en el "tour televisivo" del líder del PP.

Así, ha puesto número a las visitas del gallego a otras televisiones. "Alberto Núñez Feijóo ha visitado hasta seis veces en esta campaña el grupo Atresmedia... ¿Alguien se imagina que se atacase al grupo Atresmedia porque ha tenido a Alberto Núñez Feijóo hasta seis veces? ¡Hasta seis veces! Mucho más del doble que Pedro Sánchez en esta casa", ha sentenciado la presentadora.

"Lo que está haciendo Alberto Núñez Feijóo es la técnica que algunos hemos vivido y hemos denunciado: es el señalamiento, es la persecución, es el silencio y es enseñarnos la puerta. Primero algunos señalan y luego el resto ejecuta", ha clamado entonces Santaolalla, reiterando la advertencia de Javier Ruiz sobre el señalamiento que están sufriendo como medio de comunicación.

"Cuando vean a un profesional de esta casa con el micro en la calle en una manifestación, habrá algún seguidor de Alberto Núñez Feijóo que se atreva y que se crea tan valiente para insultar. Segundo, habrá un dirigente de Alberto Núñez Feijóo en un rango mucho más bajo que crea que está legitimado para no darle el turno de palabra en una rueda de prensa", ha advertido la presentadora de 'En Línea'.

"Esta casa siempre se va a poner del lado de los profesionales, sean quienes sean, trabajen donde trabajen"

Sin embargo, Sara Santaolalla no se ha quedado ahí. "Y tercero, y lo más importante: en todas las luchas, y de esto las mujeres sabemos mucho, es importante no caminar solo. Esta casa siempre se va a poner del lado de los profesionales, sean quienes sean, trabajen donde trabajen y cuando sean violentados por quien sea, de un lado o de otro", ha añadido la analista política.

"Así que pido lo mismo por parte del resto de compañeros, de las asociaciones de la prensa, que espero que hoy mismo redacten un comunicado para defender el rigor y el respeto por los profesionales que trabajan y ejercen un periodismo libre en La Séptima", ha pedido entonces la compañera de Javier Ruiz al resto de medios. "Ya está bien de lecciones de quienes persiguieron en la tele gallega, de quienes silencian en la tele de los madrileños y de quienes no respetan nuestro trabajo", ha terminado denunciando.