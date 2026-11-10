Javier Ruiz se sale del redil y apunta lo que nadie ha reparado de Broncano y RTVE tras la entrevista de Abascal en 'La Revuelta'

Javier Ruiz ha irrumpido en 'El Pulso', el programa matinal de La Séptima con Verónica Sanz, para hablar, en otras cosas, de lo que está en la conversación social: la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta'.

Una entrevista envuelta en polémica ante las crudas críticas que ha recibido el cómico por el fallido planteamiento de la misma. El comunicador se olvidó del humor, esencia del formato de TVE, y optó por ejercer de periodista con poco atino, evidenciando muchas limitaciones y provocando, con esta actitud, que el dirigente de la extrema derecha española saliera airoso y con una imagen blanqueada y humanizada.

Un error de cálculo para muchos y una total "negligencia" para el sector más combativo contra Broncano. En cualquier caso, lo cierto es que pocas son las voces que defienden la labor del jiennense en estas horas. Y en esa excepcionalidad ha querido situarse Javier Ruiz con su pronunciamiento desde La Séptima. "Hoy voy a ser el único español que defienda a Broncano y a RTVE", ha introducido.

"Se está diciendo que cómo se permite que Santiago Abascal se siente ahí. RTVE está marcada por una ley electoral y si dicen 'no', Vox puede forzar la ley para sentarse ahí", ha explicado el periodista, que ha lamentado que el foco se esté orientando donde no es: "De nuevo estamos mirando a quien acoge cuando lo que debiéramos estar mirando es a quién censura, quién presiona y quién amenaza. Estamos mirando cómo reacciona Broncano y no cómo presiona Abascal".

"TVE es prisionera de un marco legal que hay quien lo utiliza para reventarla y aquí lo que hemos tenido es censura al público", ha sentenciado el director del nuevo canal de la TDT. "El programa de ayer parecía el programa de Broncano pero fue literalmente la invasión de los ultracuerpos. Se ha puesto a un público partidario a Abascal, se ha puesto a un Abascal crecido, se han callado todas las condiciones que hicieron de ese espectáculo un espectáculo normal y, para colmo, se le está pidiendo a Broncano que sea periodista cuando es un cómico", ha reflexionado.

"Lo que estamos mirando está equivocado de foco. RTVE y Broncano hacen lo que pueden con el marco legal que hay y luego tenemos censura, presión y amenazas", ha reiterado Javier Ruiz, subrayando el momento en el que Abascal deseó "buena suerte" a David Broncano porque la iba a necesitar. "Es una amenaza más y es intolerable. Y, en lugar de ver la España que viene si llegan al Gobierno, le estamos dando bofetadas al payaso", ha condenado. "Sinceramente, con todo el respeto del mundo, hoy estoy con Broncano", ha rematado.

Javier Ruiz: "Hoy voy a ser el único español que defienda a Broncano y a TVE" #ElPulso10n pic.twitter.com/5lmF34sdDr — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 10, 2026

A este apoyo de Javier Ruiz se suma el del propio presidente de RTVE, que ha roto su silencio con un firme comunicado. José Pablo López ha respaldado públicamente a David Broncano y al equipo de 'La Revuelta' tras la entrevista al dirigente de Vox, aunque ha admitido que el escenario no fue "el ideal" y que lo sucedido "invita a la reflexión".









