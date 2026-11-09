Javier Ruiz pone sobre la mesa las condiciones de Abascal asumidas por RTVE para no anular la entrevista en 'La Revuelta' y clama al cielo

Javier Ruiz abordaba este domingo en su programa 'La Última Hora' de La Séptima cómo RTVE ha tenido que claudicar definitivamente ante las exigencias de Santiago Abascal para efectuar la entrevista en 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 9 de noviembre.

El líder de Vox ha vetado al público habitual del programa, que ha sido desconvocado por la productora El Terrat como ya hemos venido contando a lo largo de este fin de semana. La causa, que el candidato ultraderechista quiere evitar posibles abucheos u otras expresiones combativas.

Por eso, tal y como ratificó anoche Javier Ruiz, "se ha acordado que haya público pagado, público de agencia, y que el público habitual de 'La Revuelta' no esté". El periodista citó fuentes de RTVE, pero lo cierto es que, ante las preguntas que hemos formulado los medios, no ha habido respuesta por parte de la corporación pública. Silencio absoluto.

"Finalmente, TVE ha tenido que aceptar comprar público de agencia ya que, si no, se anulaba la entrevista porque no se acepta al público general. ¿Esto qué es?", clamó el presentador y director de La Séptima. "Es un disparate y un error por parte de Televisión Española", apuntaron algunos colaboradores en la mesa de debate.

"La productora está haciendo encaje de bolillos para cumplir con los requisitos", defendió Luis Arroyo. "Esto no es cosa de TVE. El censurar al público es una cuestión de Santiago Abascal", apostilló por su parte Javier Ruiz, incidiendo en que la última condición que se ha pactado es que el público sea de casting para "sentirse más cómodo": "Claro, lógicamente estará más cómodo... Si te pagan por aplaudir, aplaudes".

Al hilo, Ruiz denunció, desde su altavoz en la nueva cadena de la TDT, un "recorte de libertades" ante esta controvertida circunstancia: "¿Qué pasa? ¿El público habitual del programa no se puede expresar y tiene que ser amordazado? ¿Esto es censura? ¿Se está censurando la libertad de expresión, de aplauso y abucheo?".

"El formato es el que es. Uno puede aceptar ir y uno puede aceptar no ir, pero ir a condición de que solo aplaudan se llama censura. Esto es la gallardía de quien decía que Pedro Sánchez no puede salir a la calle... A ver si es que Abascal no puede entrar al teatro", concluyó Javier Ruiz a modo de reflexión.