Javier Ruiz para los pies a Alba Carrillo por un incómodo momento en el estreno de La Séptima: "Pasemos esta página a toda velocidad"

Javier Ruiz, que ha sido el responsable de inaugurar las emisiones de La Séptima este jueves antes de arrancar con la programación regular, ha mantenido un momento de evidente incomodidad por culpa de Alba Carrillo cuando ésta ha tratado de exponer en directo su faceta más íntima, la sentimental. Algo de lo que siempre ha rehuido el periodista.
La modelo, que ha estado presente en el inicio del nuevo canal de la TDT, pues será una de las presentadoras de este proyecto televisivo, al frente de 'Fuera de control' en las tardes de los sábados y los domingos junto a Marta Márquez, ha querido protagonizar un distendido chascarrillo que no ha sido del gusto de Ruiz.
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El presentador de 'La Última Hora', el formato que ocupará las noches de La Séptima, y el director de la cadena se ha reunido con todas las caras en plató para presentarlas y definir la consistencia de cada uno de los espacios que vertebrarán la programación. Y cuando ha llegado el turno de Alba Carrillo, se ha producido ese instante un tanto embarazoso.
Alba y su compañera Marta Márquez han avanzado que 'Fuera de control' será un programa fresco, gamberro y marcado por el "salseo". Por eso, a colación, Carrillo no se ha cortado en poner en un brete a Javier Ruiz: "Yo solo te digo que el domingo te damos paso a ti y yo tengo unas ganas de hacerte unas preguntas...".
Tras la advertencia, Alba Carrillo ha cogido la directa. "En La Séptima estamos al pie de la noticia y la noticia es también sociedad. Así que la gente quiere saber con quién estás", le ha cuestionado sin rodeos, señalando con la mano a Sarah Santaolalla mientras esbozaba una sonrisa pícara. Un tema que corresponde a la privacidad del presentador y que éste ha cortado al instante.
Javier Ruiz corta de raíz: "No creo que esto le interese a nadie"
"No creo que esto le interese a nadie. Esto es un secreto nacional y no deberíamos desvelarlo", le ha frenado Javier Ruiz, empleando el sarcasmo para salir del atolladero, pues, en realidad, de secreto no tiene nada. Es más, mucho se ha publicado sobre ello, a veces con malas intenciones, de un tiempo a esta parte.
"Dejadme pasar esta página a toda velocidad", les ha pedido encarecidamente tanto a Alba Carrillo como a Marta Márquez para que no persistieran ni abundaran más en ello, reconociendo así el gran pudor que estaba sintiendo con un asunto que no piensa airear ante las cámaras.
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