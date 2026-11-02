Javier Ruiz deja este palo a Cuatro por 'Horizonte' y denuncia trampas para frenar el estreno de La Séptima

Hace 21 años, el 7 de noviembre de 2005, arrancaron las emisiones de Cuatro con Iñaki Gabilondo y Javier Ruiz como caras visibles de sus informativos. Ahora, el segundo está a punto de estrenar La Séptima, canal que echará a andar el jueves 5 de noviembre. Y espera que no suceda con esta nueva cadena lo que, según él, ha ocurrido con el canal de Mediaset, al que dice no reconocer tras el cambio en su línea editorial.

En una entrevista con 'Media Festival', Javier Ruiz confiesa su decepción con Cuatro, que pasó de ser una cadena progresista a convertirse en un altavoz de partidos de extrema derecha, como sucede con 'Horizonte', el programa presentado por Iker Jiménez, con el que el exconductor de 'Mañaneros 360' se muestra muy duro.

"Yo no reconozco el canal que inauguramos Iñaki Gabilondo con sus informativos a la noche, yo con los informativos al mediodía. No lo reconozco. Veo cosas que no entiendo y compañeros a los que ya no quiero llamar compañeros", empieza diciendo el periodista, antes de atacar duramente al formato de Iker Jiménez y Carmen Porter: "Yo digo de la basura lo que digo de la pornografía. No sé definirla, pero sé reconocerla cuando la veo. Hay cosas que no son periodismo".

Y pone algunos ejemplos que se han podido ver en 'Horizonte' y otros programas de Cuatro: "Esto de insultar a un acampado en Sol porque estás en desacuerdo y le llamas 'piojoso, dúchate, utiliza champú'. ¿Esto qué es? ¿Tú te imaginas que porque nosotros tengamos una mirada progresista, insultemos a Feijóo? Es que no cabe. Se dice 'no, son polarizadores'. Polarizadores no. Hay una parte que está provocando y hay una parte que está soportando. Y te digo una cosa: después de muchos años, tengo amigos allí dentro que tampoco reconocen lo que hay", sentencia.

Javier Ruíz llama basura al programa de "Horizonte" de Iker Jiménez. pic.twitter.com/pHQYWqsX8e — En1Minuto (@En1MinutoEsp) November 2, 2026

Javier Ruiz responde a quienes tachan a TVE de ser 'Telepedro'

Por otro lado, Javier Ruiz también contesta a quienes tildan a la actual TVE de ser 'Telepedro' por, según ellos, su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Los que ahora dicen 'Telepedro', cuando llegue 'Telealberto', si llega 'Telealberto', ¿no van a decir que es 'Telealberto'? ¿Entonces qué será, una tele libre e independiente?", se pregunta el periodista, dejando claro que, si llega a ser presidente Alberto Núñez Feijóo también llevara a la cadena pública hacia sus intereses.

"O los canales que ahora mismo hacen la ola a Santiago Abascal, ¿eso no es 'Telesanti'? ¿Esta gente no tiene ningún conflicto de intereses, solamente es en un lado? Insisto, ya está bien de la hipocresía de señalar todo lo mal que lo hace la izquierda y de callar y de ocultar lo que ocurre al otro lado. No pasa nada. Televisión Española es libre de tener una línea editorial, como es libre Telecinco o Antena 3 y nadie se escandaliza por ello", concluye Javier Ruiz.

La Séptima, cadena impulsada por el empresario audiovisual José Miguel Contreras, contará con Javier Ruiz como director editorial, además de presentar 'La Última Hora' cada noche de 21:00 a 01:00 horas. En una reciente entrevista al Diario Público, el presentador ha revelado las dificultades que han tenido que enfrentar para sacar adelante el canal. Según él, se intentaron llevar a cabo "maniobras políticas, económicas y técnicas" para que no naciera, pero finalmente arrancará el jueves 5 de noviembre.

"No he visto más obstáculos a una televisión jamás en la vida. Ha habido 23 licencias de televisión en España y no se ha recurrido ninguna", ha explicado Ruiz, revelando que llevan "tres contenciosos administrativos. Y maniobras políticas, llevamos maniobras económicas, llevamos maniobras técnicas, llevamos zancadillas". "No he visto nunca, jamás, una descarga de odio y trampas para que una televisión no salga cono esta. Así que tenemos muchas cosas en común con las teles del pasado, pero las maniobras para que no salgamos del presente, estas yo no las había visto jamás", ha sentenciado.