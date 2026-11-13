Javier Ruiz alerta del alto precio que ya está pagando Vox en la encuesta de La Séptima por el 'efecto Jordi Wild'

Santiago Abascal ha pasado del enaltecimiento que le generó su paso por 'La Revuelta' a ser diana de fuertes críticas en menos de cuarenta y ocho horas tras su polémica decisión de cancelar la entrevista con el youtuber Jordi Wild. El creador de contenido lanzó una oferta a los cuatro principales candidatos a la Moncloa y, en el último momento, Vox ha anulado la participación de su líder.

Wild, que ya ha entrevistado a Pedro Sánchez, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, denunciaba y afeaba este miércoles el desplante de manera pública en un vídeo que solo en 'X' acumula ya más de 30 millones de visualizaciones y decenas de miles de comentarios contra el dirigente de la ultraderecha. Hasta su propio electorado se ha revuelto por lo que consideran un error de cálculo que no se debe permitir a poco más de dos semanas para las elecciones.

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT pic.twitter.com/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

Sin embargo, pese al revuelo, Santiago Abascal se ha mantenido firme en su postura en una intervención en 'Espejo Público' con Susanna Griso. En ella, el político ha ligado esta drástica determinación a la supresión de 40 minutos de entrevista por parte de 'La Revuelta' y RTVE. 40 minutos que se tuvieron que eliminar por sobrepasar el metraje.

Lo cierto es que este paso atrás se debe a que Jordi Wild no ha transigido ante las condiciones que ha tratado de imponer el equipo de Abascal. Según ha compartido el propio youtuber, las intenciones de Vox eran grabar propiamente la entrevista, injerir en ella y que los derechos de todo el material grabado quedaran cedidos a ellos en exclusiva. Algo que el entrevistador no ha aceptado.

Esto es lo que precisamente ha motivado el plantón de Santiago Abascal a 'The Wild Project'. Será, por tanto, el único aspirante a la presidencia de los cuatro principales que no asistirá al podcast. Un paso en falso o un salto al vacío para los más críticos que coloca a la extrema derecha contra las cuerdas. Y en ello ha abundado Javier Ruiz desde La Séptima.

"Vox ha intentado aplicar censura previa y ser ellos lo que editan y los que te dictan lo que tienes que decir. Pero hay una parte positiva en todo esto. Y es que estamos aprendiendo milímetro a milímetro a combatirla. Broncano acepta ciertas condiciones que son inaceptables. Por presión legal o lo que sea, pero se aceptan. ¿Qué ha pasado ahora? Que Jordi Wild le ha dicho que no y están siendo los suyos, esa machosfera, los que están diciendo: 'uy, cuidado con la mordaza, a ver si la mordaza me la aplican también a mí'", ha comentado el periodista.

"Perfiles que están en el extremo están diciendo: 'no, esto no'", ha señalado en referencia a influencers ultras como El Xokas, Vito Quiles o Infovlogger, que han puesto el grito en el cielo. "Santiago Abascal ha patinado en esto. El autoritarismo tiene un límite hasta para los suyos y ahora mismo esto es lo que empiezan a reflejar las encuestas: que Vox no termina de subir y el PP empieza a bajar y que tenemos una movilización a la izquierda como la que vimos ayer en la calle", ha advertido Javier Ruiz.

Santiago Abascal no acude a su entrevista con Jordi Wild y Javier Ruiz responde tajante. #ElPulso12nov pic.twitter.com/RtCvShBgW4 — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 12, 2026

"Así que cuidadito con esto porque los errores en campaña se pagan caros y algunos de ellos están siendo garrafales. Este de Santiago Abascal lo es. Esto le vuelve contra su electorado y sobre todo contra su electorado joven. Cuidado, cuidado", ha alertado a continuación, lanzando un aciago augurio para el ultraderechista de cara al 29 de noviembre.

De hecho, en el tracking diario de 'La Última Hora', Ruiz ha señalado que 'el efecto Jordi Wild' se ha empezado a notar con una posible pérdida de tres escaños para Vox en 24 horas. El miércoles 11 el sondeo le otorgaba 63 y este jueves 60. En consecuencia, la suma de PP y ultraderecha se alejaría de la mayoría absoluta: