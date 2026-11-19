Iván Redondo, uno de los consultores políticos más reclamados en televisión por sus análisis sobre las elecciones del 29-N, ha anunciado en qué cadena se encontrará para escrutar todo lo que dé de sí el esperado y decisivo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves 19 de noviembre.

Organizado por la Academia de la Televisión y moderado por su presidenta María Casado, el debate se ofrecerá en RTVE (La 1, La 2 y Canal 24 horas), en Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), en Mediaset (Telecinco y Cuatro), en La Séptima y en la FORTA (Canal Sur, Telemadrid, Aragón TV, À Punt, La 7 Región de Murcia, TPA IB3, A Galega, Canal Extremadura y Castilla León Televisión).

Si nos centramos en las generalistas, todas ellas han diseñado una programación especial en torno al debate para cubrir el previo y el post, con un despliegue de reporteros en los puntos principales de directo y con mesas de análisis en plató. En ellas participarán expertos como Iván Redondo para medir el impacto de esta cita histórica y esclarecer quién ha resultado ganador del duelo: si Sánchez o Feijóo.

Pues bien, el que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021 ha adelantado que estará en la cobertura de RTVE. Así, el donostiarra se ha decantado por la tele pública, lo que supondrá su aparición en La 1, La 2 y el Canal 24 horas simultáneamente a través de 'La Gran Decisión', el contenedor informativo que acogerá el cara a cara, que liderará Pepa Bueno y que se extenderá desde las 19:30 horas hasta las 02:00 de la madrugada.

"Estaré desde las 19:30 en el pre-debate, debate y post-debate con @PepaBueno en @rtve @La1_tve así como en La 2, el Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE", ha anunciado Iván Redondo, que compartirá mesa con otras figuras reconocidas como Jesús Maraña, Esther Palomera, Gabriela Ortega, Fátima Iglesias, Juanma Lamet y Patry Centeno, entre otros.

CARA A CARA a las 22:00 @academia_tv : estaré desde las 19:30 en el pre-debate, debate y post-debate con @PepaBueno en @rtve @La1_tve así como en La 2, el Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE Play. La movilización será histórica el #29N Veremos si hay ‘EFECTO ROCKY’ : )

♥️… — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 18, 2026

Antes de enfrentarse a seis horas y media de programación especial con la periodista y presentadora del 'Telediario 2' al frente y a cargo de los servicios informativos de TVE, Redondo se ha pasado por 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo esta mañana para anticipar algunas claves sobre el debate electoral entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

"Un cara a cara es un espectáculo en televisión y no puedes usar muchos datos, tienes que ser muy preciso y no puedes marear", ha señalado Iván Redondo, admitiendo que "los cara a cara son muy importantes" porque "sí mueven el voto del elector central" y ayudan a "desplazarlo al PSOE o PP". El consultor lo cifra en torno a medio millón.

Un cara a cara es un espectáculo y no hay que marear con datos, ya que son sucesiones de momentos. De Rajoy, el samurai de Sanxenxo, recordamos el «ruiz, ruin» y «aquella niña», que votará en estas elecciones. Los cara a cara son muy importantes y, claro que sí, mueven el voto:… pic.twitter.com/NnVM4XAw4T — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 19, 2026

Sobre cuántos puntos puede mover este 'combate', se ha mostrado tajante: "Medio millón de personas de transferencia central decidirán La Moncloa en la fase final. Es un bloque que ha estado ahí toda la legislatura, pétreo: medio millón de electores que votaron a Pedro en 2023 y que estaban en la matriz de transferencia del PP, aunque desde entonces se ha ido reduciendo. Este elector estará tomando nota y lo veremos la próxima semana en las encuestas".

¿Cuántos puntos mueve un debate? Medio millón de personas de transferencia central que decidirán La Moncloa en la fase final. Es un bloque que ha estado ahí toda la legislatura, pétreo: medio millón de electores que votaron a Pedro en 2023 y que estaban en la matriz de… pic.twitter.com/rZsopoJntp — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 19, 2026

Por otro lado, Iván Redondo señala que "un cara a cara exige una técnica": "Tienes que manejar tres disciplinas el ataque, la defensa y el contraataque, que es lo que más gusta a la audiencia. Es el arte del judo: el que devuelve el ataque convertido en energía positiva, puntúa; el que contraataca, suma; y el que se defiende todo el rato, pierde".