'Informativos Telecinco' continúa con su ronda de entrevistas a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, que quedó inaugurada por Pedro Sánchez este pasado lunes en una entrevista que ha levantado ampollas por la tensión e incomodidad derivadas de una polémica gestión de los tiempos.

Ahora, tras la tormenta, Carlos Franganillo sentará en el estudio del informativo que conduce y dirige a Irene Montero, la aspirante de Podemos. Será su primera gran entrevista periodística en un plató de televisión en periodo electoral y su segunda intervención más destacada en el medio después de haber acudido junto a Gabriel Rufián a 'La Revuelta' de David Broncano.

"Irene Montero, eurodiputada, secretaria política de Podemos y candidata de esta formación a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, será entrevistada esta noche por Carlos Franganillo en Informativos Telecinco 21:00 horas", ha anunciado Mediaset en un breve comunicado.

Así, ante la decisiva cita electoral que se celebrará en 11 días, la representante concederá su primera visita al grupo Mediaset, donde no acudía desde el año 2023. Su última aparición se produjo el 1 de febrero de ese mismo año en 'Informativos Telecinco' con Pedro Piqueras, que afrontaba sus últimos meses como presentador y director antes de su jubilación.

En aquella ocasión, y siendo ministra de Igualdad, Irene Montero fue entrevistada, también en la edición nocturna de las 21:00 horas, para abordar junto al veterano periodista toda la polémica que se originó en torno a la aplicación de la ley del 'Solo sí es sí'.

Ahora, conversará por vez primera con Carlos Franganillo en su actual etapa profesional en Telecinco, enfrentándose a asuntos especialmente controvertidos como esa criticada no integración en el Frente Amplio de Ada Colau para concurrir a los comicios de manera conjunta.