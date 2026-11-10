Inesperada audiencia de la entrevista de Pedro Sánchez con Javier Ruiz en La Séptima, que supera a La Sexta en su quinto día

Este lunes había mucha expectación por dos entrevistas. Por un lado, la visita de Santiago Abascal en 'La Revuelta', que consiguió pulverizar el récord de audiencia que había conseguido la entrevista a Pedro Sánchez con un 33,6% y 4,8 millones de espectadores. Y por otro la entrevista que Javier Ruiz le hizo al presidente del gobierno en La Séptima. Algo que llevó a la nueva cadena de TDT a marcar su máximo dato.

Así, la entrevista de Javier Ruiz en 'La última hora' llevó al programa al mejor dato que ha marcado La Séptima en sus cinco días de vida con un 14.2% de cuota de pantalla y una media de 2.160.000 espectadores. Un resultado que permitió que el programa fuera segunda opción de su franja de emisión tan solo por detrás del programa de TVE.

La entrevista de Pedro Sánchez en @la_septima_tv firma un 14.2% de share y una media de 2.160.000 espectadores



🔴 Más de 3.5 millones de espectadores conectaron en algún momento



🔴 #LaÚltimaHora firma un 10.2% de share y 1.221.000 espect.#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/CNoCq2QPyj — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2026

Unos datos espectaculares teniendo en cuenta que se trata de un canal de nueva creación que apenas lleva cinco días en la TDT y que mucha gente aún ni ha sintonizado. Y es que es muy reseñable que La Séptima haya conseguido superar a programas tan emblemáticos como 'El Hormiguero', que este lunes anotó uno de sus peores resultados con un 8,3% de share y 1,2 millones de seguidores con la entrevista de Macarena Gómez. Por su parte, 'Horizonte' también se vio afectado por la gran competencia de anoche y bajó hasta el 7% y un millón de espectadores. Y peores parados resultaron 'First Dates' y 'El Intermedio' con un 5,7% y un 3,8% respectivamente.

Gracias al dato de 'La última hora' con Pedro Sánchez y al buen rendimiento del resto de formatos de su parrilla diaria, La Séptima consiguió este lunes dar el sorpasso a La Sexta al marcar en el día un gran 5,8% mientras que La Sexta se quedó en un 5,2%. Algo que sin duda en una gran noticia para la cadena liderada por Javier Ruiz y que supone una declaración de intenciones en plena campaña electoral y un claro aviso a Atresmedia y el resto de sus rivales demostrando que La Séptima ha venido para quedarse y dar batalla diaria por las audiencias.

Datos de audiencia de los programas de La Séptima este lunes

Más allá de la entrevista de Pedro Sánchez, 'La última hora' consiguió su mejor dato desde su estreno al anotar un gran 10.2% de share y 1.221.000 televidentes. Pero también anotaron récord el resto de programas de la mañana a la tarde demostrando que el nuevo canal sigue interesando a la audiencia.

'El pulso': 5,8% y 186.000

'El pulso': 4,4% y 272.000

'En línea': 3,9% y 358.000

'Sobre la mesa': 3,5% y 279.000

'La diana': 4,3% y 420.000

'La última hora': 10,2% y 1.221.000

Los datos de la mañana y la sobremesa de @la_septima_tv



➡️ #ElPulso con Verónica Sanz firma un 4.4% de share y una media de 272.000 espectadores



➡️ #EnLínea con Sarah Santaolalla firma un 3.9% de share y una media de 358.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/4KYMaDeQRc — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2026

Los hombres y los jóvenes quienes más vieron la entrevista de Pedro Sánchez

Pero si nos detenemos en la entrevista de Pedro Sánchez con Javier Ruiz en La Séptima, gracias a un informe elaborado por Dos30' podemos analizar pormenorizadamente los datos que cosechó esta visita por cada target de edad y el sexo de los espectadores. Al igual que pasó con la de Abascal, los hombres fueron los que más vieron 'La última hora' con un 15,6% frente al 12,9% que marcó en mujeres.

En cuanto a targets de edad, la entrevista despuntó en jóvenes de 13-24 años con un 20,6% y los adultos-jóvenes de 25 a 44 años con un 20,2%. En adultos de 45 a 64 años marcó un 13,5% y en mayores de 65 un 11,5%. Finalmente, en niños de 4-12 años el programa se quedó en un 5,4%.

Así fue la curva minuto a minuto

Si nos fijamos en la curva minuto a minuto podemos observar como en el primer minuto el programa marcó un 12,5% y en el último minuto un 14,1% pues como es habitual la entrevista fue de menos a más. El minuto más visto se produjo a las 21:55 horas con un 16,2% y 2.449.000 espectadores justo antes de que arrancara 'La Revuelta' en La 1. Aunque la cuota máxima fue unos minutos antes a las 21:47 horas con un 16,3%.

Por otro lado, si contemplamos el dato que marcó la entrevista por cada mercado hay que destacar la Comunidad Valenciana como el lugar que más la consumió al marcar un gran 20,1% seguido de Madrid con un 15,8%, Navarra y Murcia con un 15,7%, Galicia con un 15,2% y Resto con un 14,8%. Por debajo de la media nacional se quedaron Castilla y León (13,6%), Andalucía (13%), Cataluña (12,8%), Baleares (12,7%), Euskadi (12,7%), Castilla La Mancha (11,8%) y Asturias (11,1%). Mientras que los peores resultados se dieron en Aragón (9,4%) y Canarias (7,7%).