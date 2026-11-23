Susanna Griso ha recibido a Alberto Núñez Feijóo en 'Espejo Público' este lunes 23 de noviembre, siendo la primera entrevista en televisión del candidato del PP tras el debate cara a cara del jueves. Una entrevista no exenta de polémica por dos momentos muy concretos.

Uno, el grave ataque del político a RTVE, comparando a la corporación con la televisión norcoreana; y dos, el bulo que ha colado el programa de Antena 3 durante la intervención del dirigente popular, desatando una gran ola de indignación en redes y la reacción -incluso- del exministro Óscar Puente.

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En esta ocasión, Susanna Griso se ha colocado en la diana del espectador para comprobar si aplicaba el carácter incisivo que empleó con Pedro Sánchez la semana pasada, cuando la conversación acabó transmutando directamente en una especie de debate acalorado.

Sin embargo, aunque se ha podido apreciar un tono más benevolente y alejado de la postura combativa que sí ejerció con Sánchez, lo que ha copado las reacciones no ha sido esto, sino, como apuntamos, la desinformación que se ha podido presenciar a mitad de la entrevista.

Susanna Griso ha abordado con Feijóo las controvertidas palabras de Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades, que verbalizó que "nos hubiese gustado que el Presidente le hubiera dado cuatro bofetadas" en el cara a cara. Y ha enlazado este momento con una 'fake news' que ya desmontó en su momento Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de FACUA.

"No es el único episodio desafortunado del fin de semana", ha introducido la presentadora para, acto seguido, dar paso a su compañera Lorena García, que se ha encargado de trasladar la mentira situándola como un "ejemplo de hasta qué punto está subiendo el nivel de crispación y polarización" en la vida pública.

"Otra ofensa que hemos leído en redes es la de un alto cargo del PSOE, Andrés Perelló, que ha llamado "puto troll" a la pareja de una víctima de Urda en respuesta a un mensaje de esta mujer en el que afeaba los bailes del PSOE después de lo ocurrido en los trenes", ha afirmado la periodista.

"No sabéis el dolor que nos produce a los familiares de las víctimas de Urda ver los bailecitos del PSOE mientras encadenamos funerales. Mejor me callo", decía exactamente ese post. "Tú, ¿familiar de víctima? ¿Un puto troll? Indecente", replicaba Perelló, que, con esa contestación, buscaba evidenciar que era un perfil falso. El instante en cuestión lo ha recogido en 'X' el usuario Guillermo Guijarro:

Tengo la sensación de que a @EspejoPublico se le va a atragantar este corte...



Es esa incómoda sensación que se tiene cuando ves a alguien haciendo el ridículo pic.twitter.com/KCK5zMOY2E — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 23, 2026

Pues bien, lo cierto y verdad es que esa usuaria que dice ser familiar de un fallecido en el accidente ferroviario de Toledo no es tal y su verdadera identidad fue destapada por Rubén Sánchez, que aireó que detrás de ese perfil se enconde una señora con 8 detenciones policiales y con 3 años de prisión que en el pasado aseguraba ser asesora de la Policía y que llegó a moverse con un DNI falso: "La ultraderechista que asegura que perdió a su 'marido' en Urda ya era 'viuda' un mes antes de la tragedia".

La ultraderechista que asegura que perdió a su "marido" en Urda ya era "viuda" un mes antes de la tragedia. Su identidad real es... https://t.co/D9ZPbqaqjW pic.twitter.com/2cnJBcMXKo — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 22, 2026

Así las cosas, el hecho de que 'Espejo Público' haya dado pábulo a este flagrante bulo -después de haber sido desmentido- ha suscitado una indignación masiva en 'X', donde se ha cuestionado el "rigor" del programa de Susanna Griso haciéndose eco de la publicación de un perfil que ofrece un nombre ficticio y que, para más inri, en su foto oficial contiene una imagen de Nathalie Seseña, actriz de 'La que se avecina'.

"El rigor en 'Espejo Público'", ha denunciado Juanma Fernández, periodista y colaborador de 'En línea', el programa de Sarah Santaolalla en La Séptima. "Es increíble que después de que Rubén Sánchez desmontara el bulo del Partido Popular, haciendo pasar por una víctima del accidente ferroviario a un troll, en 'Espejo Público' hayan seguido con él para beneficiar a Feijóo cuando tendría que haberle afeado el bulo", ha clamado el comunicador Julián Macías Tovar.

Óscar Puente no puede contenerse: "Sin la mentira no son nada"

"Sin la mentira no son nada", ha reaccionado un escandalizado Óscar Puente. "Espejo Público no ha comprobado la veracidad de esta información. "¿Os la han colado o se la queréis colar a los españoles?", se ha preguntado un telespectador.

"Que una cuenta afirme ser familiar de una víctima no debería bastar para presentarla como tal en televisión. Ante las dudas que han surgido sobre este perfil, ¿qué comprobaciones realizó #EspejoPúblico antes de difundir su testimonio?", ha sido otra de las reacciones más destacadas que se han registrado en RRSS.

La audiencia solicita una rectificación a 'Espejo Público'

"Con estas cosas, no molestándose en investigar, demuestran por qué hace mucho que el periodismo dejó de ser periodismo, dejó de ser el llamar y preguntar, dejo de ser el comprobar fuentes y pasó a ser el morbo y el hacer quedar mal al de enfrente cueste lo que cueste", ha reflexionado una usuaria.

"Después se quejarán de los podcasts y los youtubers", "ni se molestan en verificar", "es obligatorio contrastar las fuentes para hacer periodismo; si no, es propaganda" o "espero que lo aclaren y rectifiquen" son también algunos de los comentarios más recurrentes.

Que una cuenta afirme ser familiar de una víctima no debería bastar para presentarla como tal en televisión.



Ante las dudas que han surgido sobre este perfil, ¿qué comprobaciones realizó #EspejoPúblico antes de difundir su testimonio?



Contrastar también es hacer periodismo.… — Pablo (@pabloo_c5) November 23, 2026

El rigor en ‘Espejo Público’. pic.twitter.com/2lezmpyJuj — JuanMa Fernández - (MONTERO) (@juanmafdez) November 23, 2026

Sin la mentira no son nada. https://t.co/ND3Uwul32Y — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 23, 2026

Espejo Público no ha comprobado la veracidad de esta información. Bueno, ni de esta ni del 90%. ¿Os la han colado @EspejoPublico o se la queréis colar a los españoles? https://t.co/JSTbu8BzDQ — Sanpelegrín ♜🌾 (@sanpelegrin) November 23, 2026

Con estas cosas que no se molestan ni investigar demuestran porque hace mucho que el periodismo dejó de ser periodismo, dejó de ser el llamar y preguntar, dejo de ser el comprobar fuentes y pasó a ser el morbo y el hacer quedar mal al de enfrente cueste lo que cueste https://t.co/D4CtFtlXLP — Martude (@Martude06) November 23, 2026

Después se quejaran de los podcasts y los youtubers. https://t.co/1eHQtJO2O9 — Sr. Parker (@SrParker22) November 23, 2026

Es increíble que después de que @RubenSanchezTW desmontara el bulo de el Partido Popular y El Español haciendo pasar por una víctima del accidente ferroviario a un trol, en Espejo Público hayan seguido con el bulo para beneficiar a Feijóo cuando tendría que haberle afeado el bulo https://t.co/SGh7AFsiKb pic.twitter.com/yfOWWZ06Mh — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 23, 2026

No "también". Es obligatorio contrastar y verificar las fuentes para hacer periodismo. Si no, es propaganda. — María R. Coco (@coquitos) November 23, 2026

Periodista con quien interesa, para todo lo demás se quedan en hooligans o fans según la afinidad. https://t.co/pgHBWdPgdG — Borja Vega (@borjavega) November 23, 2026