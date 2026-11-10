Iñaki López solo necesita una frase para sentenciar la entrevista de Broncano a Abascal en 'La Revuelta': "A ver qué político quiere volver a ser entrevistado por un periodista"

Este lunes, 9 de noviembre, Santiago Abascal visitaba 'La Revuelta' como parte de su tour televisivo de cara a las elecciones generales del próximo 29N. Ante un David Broncano, titubeante en ocasiones, que ni por asomo se pensó que el líder de Vox aceptaría la invitación para que le entrevistara en el programa de Televisión Española.

La visita de Abascal a 'La Revuelta' empezó con polémica después de conocerse que Vox había vetado al público habitual del programa para evitar que su líder tuviera que soportar abucheos o ataques que ensombreciera el desarrollo de la entrevista. Por tal motivo, la opción que se aceptó por todas las partes (RTVE, Vox y 'La Revuelta) es que el partido ultraderechista presentara una lista de asistentes, remitida a la productora del formato, según informó este mismo lunes La Séptima.

Nada más arrancar el programa, y antes de recibir a Santiago Abascal, Broncano explicó a la audiencia lo sucedido: "No se oculta. Había cierto temor a que el público habitual del programa dificultase una conversación y rompiese el ritmo de entrevista política y nos solicitaron encargarse ellos de la gestión del público. Lo han hecho a través de una agencia y a nosotros nos ha parecido bien".

Polémicas aparte, las críticas más repetidas en redes sociales fueron hacia el presentador, por su actitud durante la entrevista: con mucho menos temple y serenidad que el invitado y con un comportamiento a la defensiva. El periodista de ElDiario.es José Enrique Monrosi escribió lo siguiente en su cuenta de X: "No debería sorprender a nadie que un cómico no sepa entrevistar y que no controle los temas. La decepción es que haya renunciado a su trabajo, la comedia, para desmontar el mensaje político de odio que hoy ha tenido el mejor altavoz de campaña en la televisión pública del país".

Iñaki López, muy crítico con la actitud de Broncano durante su entrevista a Abascal

Mucho más duro fue Iñaki López. El presentador de 'Más Vale Tarde' en la Sexta tiró de refranero español para sentenciar la actitud de Broncano durante la entrevista. "Manolete en el recuerdo. Buenas noches", escribió el periodista en su cuenta de X, haciendo referencia al dicho 'Ay, ay, Manolete, si no sabes torear, ¿para que te metes?'. Aunque no fue el único tuit de Iñaki López al respecto. “Después de esta noche a ver que político quiere volver a ser entrevistado por un periodista", escribió en otro mensaje.

Manolete en el recuerdo.

Buenas noches. — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 9, 2026

Después de esta noche a ver qué político quiere volver a ser entrevistado por un periodista. — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 9, 2026

Por su parte, Berto Molina, periodista especializado en televisión, también se mostró muy crítico con el presentador de 'La Revuelta': "Los nervios, su tartamudez extrema y lo mal que está llevando Broncano la entrevista a nivel comunicativo y de ritmo televisivo, está haciendo que el foco, las ideas radicales y retrógradas de Abascal estén pasando a un segundo plano".

El también periodista Álvaro Roldán también puso el foco en el tartamudeo de Broncano: "La tensión traspasa la pantalla del televisor. Tanto Abascal como Broncano están incómodos. Se palpa. El tartamudeo del presentador impacta. Parece de todo menos una entrevista. Eso sí, se está escenificando la polarización de un país en vivo 'directo'".

Ya fuera por el morbo de ver al político de Vox en un programa como 'La Revuelta', o para conocer de primera mano qué había pasado con el público, el caso es que la entrevista a Santiago Abacal arrasó en audiencias con un espectacular 33,6% de share y 4,8 millones de espectadores. Aunque por tres décimas no consiguió superar a la de Pedro Sánchez, que cosechó un 33,9% de cuota de pantalla, le rebasó en espectadores (4.387.000).