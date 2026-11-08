Iñaki López pronuncia lo que cree del adiós del Gran Wyoming en Atresmedia y revive sus cancelaciones en TVE y Telecinco

Este jueves, y para sorpresa de todos, El Gran Wyoming anunció su retirada de la televisión a partir del próximo mes de enero de 2027, dejando 'El Intermedio' en manos de Gonzo. Un día después, Iñaki López lamentaba en 'Más Vale Tarde' la marcha de su compañero de cadena tras veinte años al frente del programa de laSexta.

En su editorial del espacio vespertino, Iñaki López recordó "algunos detalles de la biografía de El Gran Wyoming que tal vez no conozcan". Así, explicó que la gran oportunidad laboral del cómico le llegó con 'El peor programa de la semana', en el año 1993, que se emitió en TVE: "Un formato rompedor y salvaje. Un programa de entrevistas y humor dirigido por los hermanos Trueba, que sirvió para lanzar a Anabel Alonso o a un jovencísimo Santiago Segura".

"El programa fue presentado por la televisión de Felipe González como 'un soplo de aire fresco y creativo', ejemplo de un país moderno y libre. Libre hasta que el Wyoming quiso invitar a Quim Monzó, un escritor catalán que había hecho bromas sobre la Infanta Elena. TVE ofreció a Wyoming emitir el programa pero quitar la entrevista a Monzó, y Wyoming se negó a tal censura, como se negó a que los Trueba fueron despedidos", explicó el periodista, recordando que "el programa fue finalmente cancelado y el presentador estuvo años vetado en TVE, la televisión de todos".

Sin embargo no fue el único caso de censura que vivió El Gran Wyoming en televisión. Algo similar le pasó años después, durante el gobierno de José María Aznar: "Al presidente popular no le gustaron las bromas sobre su mujer (Ana Botella), y descolgó el teléfono para acabar con años de éxito del 'Caiga Quien Caiga'. Dio igual que el programa fuera en una televisión privada (Telecinco) o que el equipo del Caiga fuera invitado por Aznar a comer en la mismísima Moncloa. José María Aznar pudo hacer, e hizo", lamentó Iñaki López.

Iñaki López tras la retirada de Wyoming: "Este país es hoy un poco menos escandaloso y divertido"

Así es como recayó El Gran Wyoming a laSexta, "donde durante veinte años ha dado su particular, certero, ácido y siempre hilarante punto de vista sobre la actualidad de este país que hoy es un poco menos plural, escandaloso y divertido con la jubilación del hombre al que debo mi interés por este medio de comunicación. Querido Txetxu, mañana habrá más, y será diferente. Pero esta vez te doy la razón: mejor, imposible", sentenció Iñaki López, dando paso al video en el que el presentador de 'El Intermedio' anunciaba su adiós al longevo programa de laSexta.

Desde el pico de la mesa, donde se coloca cada vez que quiere hacer un alegato importante, el comunicador madrileño confirmó el pasado jueves lo que ya había adelantado 'El País': "¡Me jubilo!". "Los que habéis seguido mi trayectoria profesional sabéis que durante toda mi vida mi mayor aspiración ha sido tumbarme a la bartola sin hacer nada, ¡solo he tardado 71 años en conseguirlo", bromeó, confesando que quiere cumplir pronto ese sueño, "no vaya a ser que lleguen los de Vox al Gobierno y me quiten la pensión".

Además, recordó que "este programa lo hacen más de 100 personas y la que se va solo es una". Y dejó claro que "la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente" seguirán rigiendo el programa que, a partir del próximo mes de enero estará presentado por Gonzo, alguien al que Wyoming considera preparado para asumir el reto: "Es como ese hijo pródigo que vuelve". "Notaréis el cambio, pero a mejor", afirmó entre risas, seguro de que "esta nueva etapa os va a ofrecer más y mucho mejor, aunque parezca imposible".