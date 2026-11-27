Como cada día, Iñaki López ha arrancado 'Más vale tarde' con un editorial. Y como no podía ser de otra forma, este viernes el presentador ha empezado hablando del "machismo" del PP y Vox tras lo que se vio en el debate a cuatro con Abascal y Feijóo y toda la polémica que se ha generado en torno al "y tú calladita" del líder popular a Ada Colau.

"Ayer en Bilbao una mujer de 34 años fue acuchillada por su expareja y delante de sus hijos. Es la víctima número 50 este año. En el debate de ayer, uno de los participantes niega este reguero de muertas y de huérfanos. La negación del terrorismo machista de Abascal será todavía más recordada que el 'y usted calladita' de Feijóo", ha comenzado reflexionando el vasco.

Justo después, el comunicador se ha fijado en ese comentario del líder del PP. "Anoche, el líder popular no mandó callar a Ada Colau. Pero la frase y el gesto con el dedito fue muy desafortunado, condescendiente y paternalista. Feijóo no suele perder los nervios pero ese gesto merece una disculpa", ha sentenciado al respecto Iñaki López.

Pero, sin duda, el peor parado del análisis del presentador de La Sexta ha sido el dirigente de Vox. "Abascal sí que nos regaló sus habituales ataques machistas. Le llegó a decir a Sánchez que 'como no puedes conmigo, te traes a esta señora'. Por su parte, Sánchez estuvo mucho más jugón que en el anterior debate y contó con Ada Colau de ariete. La candidata salió varias veces al rescate de Sánchez y estuvo resuelta y contundente y dejó a Feijóo sin palabras en más de una ocasión", ha proseguido valorando López.

"El líder popular se mantuvo a la ofensiva, estuvo seguro y vendió su programa. Pero todo el esfuerzo de Feijóo se fue por el desagüe por la expresión que ha marcado el debate de ayer. El Partido Popular va a dedicar lo que resta de campaña en negar el machismo en eso de 'y usted calladita'. Y lo cierto es que echó por tierra todo el esfuerzo de su equipo para preparar el debate", ha recalcado sobre el papel que jugó el político gallego.

"Y Abascal, no supo explicar los recortes que promete Figaredo, se pasó dos horas echando la culpa a los migrantes de todos y cada uno de los males de España: vivienda, sanidad, educación... Y hasta les culpó de que los salarios fueran bajos en España, cuando los inmigrantes son los que tienen las peores condiciones y los que cobran menos", ha clamado el presentador.

Posteriormente, Iñaki López ha insistido en su valoración sobre la polémica del debate. "En las últimas horas, la estrategia del PP ha sido referirse a esta manifiesta torpeza añadiendo el género masculino. Ahora dicen 'calladita, calladito' para tratar de desviar la atención de lo que fue un fallo, del que me da la sensación que Feijóo se da cuenta en el mismo momento que lo está cometiendo", ha sostenido.

"Es lo que técnicamente se llamaría una cagada, en la que por mucho que prepares un debate, si al final cometes ese error, te arruina todo", ha sentenciado Fernando Garea.