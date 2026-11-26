Marina Valdés ha sido la encargada de tomar las riendas de 'Más vale tarde' este jueves ante la ausencia de Iñaki López, que ha desaparecido de su puesto habitual por una "ocasión especial". Así, cuando Dani Mateo ha conectado con la presentadora en funciones antes de arrancar la emisión, esta no ha tardado en comunicar a la audiencia el verdadero motivo tras la baja del comunicador, que acompaña este jueves a Andrea Ropero en los Premios Ondas.

"Me han dejado las llaves del pisito. Iba a decir a modo okupa, pero es más bien como piso de alquiler, ¿sabes? Un poco Airbnb. Porque esto va por días, hoy es una ocasión especial", ha comenzado explicando la periodista, que este jueves ha tomado los mandos del magacín. "No te habrá cobrado, que es que Iñaki es muy así", ha bromeado el conductor de Zapeando.

Marina Valdés aclara la ausencia de Iñaki López en 'Más vale tarde' este jueves

Ha sido entonces cuando Marina Valdés ha explicado a su compañero y a la audiencia por qué Iñaki López no ha podido acudir a su cita habitual. "La gran ausencia de Iñaki, ¿A qué se debe? Pues que ha ido a acompañar a nuestra Andrea Ropero, que le van a dar un premio Ondas", ha anunciado entonces la presentadora sustituta, pidiendo un aplauso para su compañera de cadena.

Así, la periodista ha explicado que se trata de una mención especial para 'El Intermedio' por su reportaje sobre el desahucio de Maricarmen. "Vamos a estar allí con él, estará en la alfombra roja y vamos a ver también qué es lo que han dicho los premiados, que han pedido que se vote, que todo el mundo vaya a votar", ha adelantado la presentadora en funciones.

"Luego también, por supuesto, estamos a las horas previas al gran debate electoral, el debate de los cuatro candidatos", ha recordado también la sustituta de Iñaki López, adelantando algún que otro detalle sobre la previa conducida por Antonio García Ferraras y Ana Pastor en La Sexta.