Carlos Franganillo se encuentra en el foco después de lo presenciado en su entrevista a Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco' este lunes. Las redes se llenaron de críticas hacia el presentador, no tanto por su tono incisivo durante las preguntas y repreguntas, sino por el descontrol en los tiempos que provocó un tenso choque entre él y el presidente del Gobierno. Algo sobre lo que ha reflexionado Iñaki López en 'Más vale tarde'.

El presentador de La Sexta ha celebrado que por fin se haya podido ver una entrevista a Pedro Sánchez realizada por un periodista después de su visita a los programas de Broncano o Manu Sánchez y al canal de Jordi Wild. "Después de las entrevistas protagonizadas por cómicos y youtubers, que está muy bien, teníamos ganas de una entrevista seria llevada a cabo por un periodista que ha preguntado y repreguntado, y que le ha hecho pasar un momento muy tenso al presidente del Gobierno, como es el caso de Carlos Franganillo en Telecinco", ha empezado reflexionando el presentador.

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Asimismo, Iñaki López ha recalcado que este tipo de entrevistas son "las que de alguna manera más nos llenan de los candidatos, aquellas en los que estos tienen que bregar un poco más para salir indemnes", defendiendo así que sean los periodistas los que entrevisten a los candidatos a la presidencia del gobierno pues son los que están más preparados para poder repreguntar y contradecir sus datos si son falsos.

El experto Lluís Orriols analiza si tendrá un coste electoral la entrevista de Pedro Sánchez con Carlos Franganillo

Tras ofrecer un fragmento de la entrevista en el que se oye a Carlos Franganillo preguntarle a Pedro Sánchez si es un "kamikaze" por ir a la contra de Europa en su posición respecto al centro de deportación en Ruanda y cómo el socialista reaccionó con una gran carcajada, o el enfrentamiento entre entrevistador y entrevistado por no dejarle responder; Iñaki López ha sido muy claro en su análisis de lo visto en Telecinco.

"Vamos a volver con Lluis Orriols, nuestro politólogo, para analizar la entrevista tensa que se vivió ayer", ha advertido entonces el presentador. "Sin duda alguna aquí la tensión se mascaba, como en otras entrevistas no hemos visto", ha apostillado Iñaki antes de preguntarle al experto si esto puede dañar o puede beneficiar a Pedro Sánchez y el resultado electoral del PSOE el 29-N.

"Bueno, lo que yo te diría que este tipo de entrevistas son para consumidores más politizados, por lo tanto aunque si que hay repreguntar y contrastar con datos algunas afirmaciones que puede dar algún candidato, en realidad al final esto queda dependiendo de cómo reacciona el político, y son expertos en salir indemnes de estas situaciones. Pero también hay una parte de racionalización de quienes tienen ya unas preferencias previas, por lo que tienen un efecto electoral relativamente menor", ha empezado señalando Orriols.

Aun así, el politólogo de La Sexta ha recordado que "este tipo de entrevistas y los debates electorales son actos de servicio público". "Cuando hablamos de elecciones requiere un conocimiento de las propuestas políticas y si es el presidente del gobierno saliente también de rendición de cuentas. Son actos normativamente superiores en el sentido de que una democracia sana requiere este tipo de periodismo y este tipo de debate o de entrevistas", ha rematado Lluís Orriols.