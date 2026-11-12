Iker Jiménez levanta ampollas con su opinión en 'Horizonte' sobre la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' de RTVE

La polémica entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' de RTVE ha llegado también a 'Horizonte', donde Iker Jiménez y Carmen Porter no han evitado pronunciarse, dejando constancia de lo que piensan sobre el resultado de esa intervención y sobre el papel del humorista.

"Personalmente creo que la entrevista a Abascal no fue una entrevista, fue un…", empezó exponiendo el presentador titular del programa de Cuatro antes de ser interrumpido por Eduardo Inda: "Un suicidio". "Hablo de Abascal", puntualizó el de 'la nave del misterio', que quiso poner el foco en la imagen que el líder de Vox proyecto en 'La Revuelta'.

"El asunto es que la entrevista es como un meteorito en el inconsciente colectivo español. Es decir, mucha gente descubre a Abascal. Resulta que no era el demonio con tridente. Dos horas en prime time y el tipo que han demonizado mantiene una templanza brutal, un domino de la comunicación brutal y una cercanía brutal ante un interlocutor que, con todos mis respetos porque no es fácil hacer entrevistas, se trastabilla", analizó Iker Jiménez, blanqueando al representante de la ultraderecha y señalando a Broncano por el tartamudeo que muchos comentaron a raíz de su nerviosismo.

"Es que no es lo mismo hacer gracietas que una entrevista. Hacer una entrevista es complicado", apostilló Carmen Porter, que aseguró que "el único que quedó bien fue Abascal". "El resto quedaron como cagancho: TVE, Broncano, los que estaban allí (Grison y Castella) haciendo gracietas que no tenían gracia… El único que salió beneficiado fue Santiago Abascal", comentó la copresentadora de 'Horizonte'.

"La situación no era fácil para nadie. Con cómo habló, hizo algo que se recordará porque el impacto es muy grande. De pronto, Abascal se presenta en sociedad y no es lo que decían que era", reiteró Iker Jiménez, tratando de humanizar y naturalizar al presidente de la extrema derecha española pese a sus discursos negacionistas.

Al hilo, el doctor Gahona, colaborador asiduo de 'Horizonte', afirmó que el paso del candidato por el formato de RTVE "fue un gran salto para él y un gigantesco avance para Vox". "Y una putada para Broncano", apuntó Porter mientras Iker puso en cuestión que el cambio de público fuera tan determinante como se dice sobre el desarrollo de la entrevista: "El público es importante en un evento así, pero no sé hasta qué punto iba a condicionar mucho más la fluctuación comunicacional".