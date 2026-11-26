'Horizonte' volverá a ser el faro de Mediaset en su cobertura sobre el debate electoral a cuatro que disputarán este jueves, 26 de noviembre, los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal. Organizado por la Academia de la Televisión, será retransmitido en todas las cadenas. Entre ellas, Cuatro, que ha diseñado una programación especial en torno a esta cita decisiva de cara al 29-N.

El grupo audiovisual repetirá el esquema que se siguió en el cara a cara entre el dirigente socialista y el presidente del Partido Popular. Ofrecerá el encuentro en simulcast en Cuatro y Telecinco, pero será el canal rojo el que albergue una cobertura mucho más amplia con un análisis posterior al debate que, en cambio, no tendrá la cadena principal, que ha anunciado una gala especial de 'GH VIP' en late night.

De este modo, queda bien definida la estrategia de Mediaset, que pasa por despolitizar lo máximo posible a Telecinco, más ligada al entretenimiento, y posicionar a Cuatro como su punta de lanza en contenidos de ese corte. Y para ello, la gran apuesta de la compañía es 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter, que afrontará una noche especial este jueves para abordar un acontecimiento que pretende ser crucial ante la inminente convocatoria electoral.

La cobertura arrancará con 'Noticias Cuatro 2' a partir de las 20:00 horas. Presentadas por Diego Losada y Mónica Sanz, contarán con una edición extendida que dará el relevo a 'Horizonte' al filo de las 21:10 horas. Desde entonces, comenzará una noche larga del formato de análisis. Eso sí, con horarios claramente condicionados por el debate a cuatro que vamos a explicar para evitar despistes.

Cuatro emitirá un previo de 'Horizonte' entre las 21:10 y las 22:00 horas, que actuará de telonero del 'combate' entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau. Entre las 22:00 y las 00:00 horas se transmitirá el debate, que alcanzará las dos horas aproximadas de duración. Después, una vez concluido (00:05h), Iker, Carmen y su equipo de colaboradores regresarán con el análisis de todo cuanto suceda. Y este segundo tramo se prolongará hasta las 02:00 de la madrugada.

De esta forma, alargándose una hora más de lo habitual, 'Horizonte' tratará de compensar el recorte de dos horas que sufrirá durante el debate. En conclusión, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter sumará dos horas y 50 minutos de duración en dos bloques de emisión. Aun así, a fin de cuentas, perderá cuota de pantalla, pues en condiciones normales un jueves es sinónimo de cuatro horas (de 21:10 a 01:05 horas).

Así queda la parrilla nocturna de Cuatro este jueves: