'Horizonte' verá sustancialmente trastocada su emisión por el debate electoral cara a cara que organiza la Academia de la Televisión y que Mediaset, al igual que el resto de grandes grupos mediáticos, ofrecerá en simulcast en sus cadenas principales, Cuatro y Telecinco, a partir de las 22:00 horas.

En el caso concreto de Cuatro, canal muy posicionado políticamente de un tiempo a esta parte como avalan las audiencias, la cobertura dará comienzo a las 20:00 horas con las 'Noticias 2' que presentan Diego Losada y Mónica Sanz. Será una edición monográfica que servirá de preámbulo a dicho cara a cara y que acogerá un repaso a la actualidad política, a la campaña electoral y a las claves del encuentro.

El informativo enlazará, a partir de las 21:10 horas, con 'Horizonte. Cara a cara'. Será una entrega, también especial, con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa que actuará de telonera del trascendental debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Esta previa se extenderá hasta las 22:00 horas aproximadamente, momento en el que está previsto que arranque un debate que contendrá dos horas de duración y que, por tanto, se prolongará hasta la medianoche. Así, 'Horizonte' verá levantada parte de su emisión: de 22:00 a 00:00 horas. No obstante, justo después del 'combate' político, se reanudará con el cometido de escrutar todo lo que haya dado de sí esta cita histórica.

Un análisis que correrá a cargo de los analistas habituales del formato y que -atención- se alargará hasta las 02:00 horas. Es decir, 'Horizonte' paliará el recorte durante el tiempo de debate sumando una hora más en late night, la franja en la que, esta vez, concentrará su posición en la parrilla. Así, en Cuatro sucederá todo lo contrario que en Telecinco, que, en cambio, no contará con un especial informativo posterior con Carlos Franganillo para debatir. Por tanto, Mediaset convertirá al espacio de Jiménez y Porter en la única referencia para sus telespectadores.

Además, Mediaset también ha adelantado ya que este mismo esquema de parrilla se repetirá el próximo jueves 26 con motivo del debate entre los cuatro candidatos (Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau). Constituido igualmente por la Academia de la TV, Cuatro y Telecinco también lo retransmitirán en directo desde las 22:00 horas.

Recapitulando, los dos debates electorales acordados por los principales grupos políticos supondrán un cambio importante en el plan de emisión de 'Horizonte' en su noche larga de los jueves durante dos semanas consecutivas.

Así queda la programación nocturna de Cuatro este jueves: