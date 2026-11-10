'Horizonte' anuncia una entrevista a Alberto Núñez Feijóo en horario de máxima audiencia en la programación de Cuatro

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado una entrevista con Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Horizonte' para este martes 10 de noviembre a partir de las 21:35 horas. Será la primera vez que el líder de la oposición se siente en este formato, siguiendo los pasos de Isabel Díaz Ayuso hace unas semanas.

Así, el programa de access de Cuatro se adelanta a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que tiene previsto recibir el dirigente del PP mañana miércoles 11 de noviembre (21:55 horas). El político asistirá al talk show de Antena 3 como ya ocurrió en la campaña de las elecciones de 2023. Será el primer espacio de entretenimiento al que acudirá. Y posiblemente el único, pues parece descartada su aparición en 'La Revuelta' de David Broncano.

La intervención de Feijóo en 'Horizonte' supondrá dos apariciones en televisión en horario estelar y, además, un doblete particular en el canal secundario de Mediaset. Y es que este lunes 9 ya concedió una entrevista a Nacho Abad en directo en el plató de 'En boca de todos'.

Estas exposiciones mediáticas entran dentro del turné que el máximo representante del Partido Popular lleva realizando en los últimos días en la pequeña pantalla. Recordemos que la pasada semana estuvo también con Ana Rosa Quintana en Telecinco y con Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo' en La Sexta.

En conclusión, con su visita a 'Horizonte', Alberto Núñez Feijóo vuelve a participar en 'territorio amigo', mientras no parece que vaya a aceptar la propuesta de 'La Revuelta' de RTVE; y da lugar a dos apariciones en el horario de máxima audiencia ante el inminente arranque de la campaña electoral.