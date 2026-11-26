Henar Álvarez ha confesado estar "dolida" tras la cancelación de 'Al cielo con ella' en RTVE mientras aceptaba un reconocimiento por parte del Ministerio de Igualdad, que ha puesto en valor su labor de "sensibilización social" con el extinto programa de entrevistas en La 2. La cómica ha aprovechado su discurso en la XXIII edición de los Reconocimientos con motivo del 25N para arremeter contra la escasa presencia de mujeres en el prime time televisivo.

El Ministerio ha premiado a la presentadora en esta última edición por su "aportación a la sensibilización social" a través de 'Al cielo con ella', un formato que definen como "un espacio para promover la igualdad y combatir las violencias machistas". Y nada más recibir el galardón entregado por Sandra Sabatés, la humorista no ha evitado confesar el conflicto que le supone recibir este reconocimiento tan solo tres días después de su último programa en TVE.

Henar Álvarez estalla al recibir un reconocimiento por 'Al cielo con ella' tras su cancelación: "Anoche no había ni un solo programa con una mujer al frente"

"No sabéis qué bien me viene el premio porque, bueno... estoy un poco dolida", ha asegurado Henar Álvarez, midiendo sus palabras a la hora de pronunciarse sobre el fin de su programa. "Muy mucho de que además se haya dado en estas circunstancias y en este momento, pero me voy a ceñir a lo que tengo escrito porque yo cuando estoy dolida soy un mono con dos pistolas y no quiero liarla", ha advertido.

📺 TV en DIRECTO | Henar Álvarez, al recoger un reconocimiento de Igualdad en el 25N: “No sabéis qué bien me viene, porque estoy dolida… Me están dando un premio por una labor en un programa que no existe. Ayer no había en prime time ni un solo programa con una mujer al frente” pic.twitter.com/BVMYnWjRWw — EL PAÍS (@el_pais) November 25, 2026

Ha sido entonces cuando ha reflexionado abiertamente sobre la ironía de recibir un reconocimiento por un espacio extinto. "Por un lado me están dando un premio por una labor en un programa que ya no existe... Simplemente anoche, por ejemplo, en el prime time de nuestra televisión no había ni un solo programa con una mujer al frente, ni uno", ha denunciado entonces la humorista.

"Entonces me voy a remitir a las palabras que me mandó una seguidora", ha resuelto Henar Álvarez antes de leer el mensaje íntegro de una espectadora del programa. "A nuestras hijas les decimos que pueden ser lo que quieran, que hablen alto, que cuestionen, que no se dejen pisar, que tengan opinión propia", ha comenzado leyendo.

"Y luego encendemos la televisión y seguimos encontrándonos a los mismos de siempre explicándonos cómo funciona el mundo. Igual educar en igualdad y hacer servicio público también consiste en preguntarnos quién tiene el micrófono y a quién se lo quitamos", ha terminado recitando la presentadora, que ha recibido un aluvión de aplausos antes de finalizar su discurso con una reflexión sobre la campaña electoral de este 29 de noviembre.

Desde el escenario, Henar Álvarez no ha dudado en exigir a los distintos partidos que se disputan la presidencia "políticas efectivas contra los feminicidios. "La violencia contra las mujeres se puede y se tiene que prevenir. En esta campaña electoral solo hemos oído hablar de nosotras para cuestionar aspectos de la ley del aborto y decir que eliminarían el ministerio de Igualdad. Pero ojo, no hablar de machismo, desigualdad salarial y violencia contra las mujeres en campaña también es decir mucho", ha lamentado la premiada.

"Estoy segura de que si lleváramos 1.388 hombres asesinados por sus mujeres, tendríamos los tanques en las calles, habría gabinetes de crisis, el Ejército protegería a los hombres, las pulseras funcionarían y, desde luego, no se borrarían los asesinatos una vez terminado el año. Es una falta gravísima que en enero se ponga el contador a cero, porque lo que hace es minimizar la dimensión y la gravedad del asunto, así que, por favor, hagamos algo", ha terminado sentenciando la humorista.