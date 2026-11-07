Héctor de Miguel cuenta lo que hay detrás de la entrevista a Abascal en 'La Revuelta': "Es un marrón"

Héctor de Miguel 'Quequé' ha abordado en su primer programa de 'La Comedia Nacional' en La Séptima la polémica que se ha desatado con 'La Revuelta' por la visita de Santiago Abascal. Si nada lo impide, el líder de Vox acudirá al programa de David Broncano en RTVE el lunes 9 de noviembre.

La controversia no ha surgido tanto por la aparición del candidato ultraderechista, sino por las informaciones que están trascendiendo en las últimas horas respecto al público convocado, que ha recibido un correo electrónico de la productora comunicando la anulación de la asistencia y alegando "condiciones distintas".

Aunque eluden decirlo abiertamente, se trata de un veto exigido por la formación de extrema derecha. Vox ha reclamado desalojar al espectador habitual de 'La Revuelta' como condición insalvable para cristalizar esa aparición. Es decir, no quiere a un perfil de izquierdas y marcadamente progresista.

De modo que los responsables de comunicación y campaña de Vox han trasladado dos propuestas a Televisión Española para negociar y alcanzar un consenso. La primera, llevar a simpatizantes. Una intromisión que la dirección de TVE ha rechazado de plano. Ante esta rotunda negativa, el partido ha trasladado una segunda oferta: congregar a un público mixto. Proposición que los altos cargos del ente también han declinado.

Así las cosas, la opción alternativa que se ha puesto sobre la mesa según La Séptima es que el público sea de casting. En otras palabras: público seleccionado de antemano por una agencia que no será el que normalmente se presenta al espacio de Broncano, Castella y Grison.

Con todo, estaríamos hablando de citar a gente previo pago para que concurra al teatro en el que se realiza 'La Revuelta' bajo la directriz de no interferir en el desarrollo de la entrevista de Santiago Abascal, que no quiere exponerse al abucheo y a un público partícipe y combativo. Un veto que ha suscitado una polémica inmensa entre los seguidores del programa, que han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha.

Y con este mar de fondo, Héctor de Miguel se ha pronunciado en 'La Comedia Nacional'. "La Revuelta va a recibir el lunes a Abascal y hay polémica por el público. Vox ha pedido que no fuese el público habitual", ha introducido antes de mojarse. "Si vienes a mi casa, esto es lo que hay. Pero lo puedo llegar a entender porque evidentemente le iban a abuchear muchísimo y le iban a dar muchas razones para victimizarse", ha reflexionado.

Abascal puede elegir público, nosotros ni tenemos todavía 😅 #LCN7nov pic.twitter.com/PVy5SUTnzF — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 7, 2026

Acto seguido, Héctor de Miguel, amigo de Broncano, ha compartido que la entrevista a Santiago Abascal se ha convertido en "un marrón" para su compañero. En este sentido, ha recordado que, al tratarse de la televisión pública, la Junta Electoral Central "es la que manda aquí y la que te obliga a la entrevista" por el compromiso de dar visibilidad a todos los candidatos y partidos por igual.

"Aquí lo que pasa es que a Broncano no le queda más remedio que hacerla. No puede elegir y ya está", ha sentenciado el cómico en La Séptima, deslizando que, si el presentador de 'La Revuelta' quisiera negarse, no serviría de nada.

🚨 Héctor de Miguel, amigo de David Broncano, confirma en #LaSeptima que el cómico no tiene ninguna gana de entrevistar a Santiago Abascal y que, efectivamente, es la Junta Electoral quien obliga a hacer la entrevista por la función que se supone debe tener la televisión pública pic.twitter.com/SfMqDd87Si — LO+ (@SuperViiral) November 7, 2026

Respecto a la explicación de Héctor de Miguel, que también verbalizó el propio Broncano el día que anunció la entrevista, lo cierto es que la legislación exige "respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y a la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral". Un periodo que comprende desde la convocatoria de elecciones hasta la cita con las urnas.

No obstante, conviene hacer una matización: la JEC no regula de forma directa ni habitual los programas de entretenimiento de RTVE, pero sí tiene competencia sobre toda su programación durante los plazos electorales para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad informativa, igualdad y pluralismo político.