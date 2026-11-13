'Gran Hermano VIP 9' acelera ante su estreno y anuncia del tirón a dos nuevos concursantes con un pasado en común

Telecinco ya calienta motores para el estreno de la novena edición de 'GH VIP'. Tras el final de 'Supervivientes All Stars' de este jueves, que proclamó a Asraf Beno como ganador, todo apunta que será el próximo jueves 19 de noviembre cuando arranque el reality de convivencia. Poco a poco, vamos conociendo los nombres de los concursantes que se encerrarán en la casa de Tres Cantos (Madrid).

Aprovechando la final de 'Supervivientes All Stars 3', Jorge Javier Vázquez anunció el nombre no solo de uno, sino de dos nuevos fichajes de 'GH VIP 9' que, además, tienen un pasado en común. "'Gran Hermano VIP' comienza muy pronto y vamos a presentar a una nueva concursante reina de realities, ¡que entre!", exclamó el presentador. Tras lo cual, hacía acto de presencia en el plató Cristina Porta, quien saltó a la fama por su participación en 'Secrety Story' en el año 2021.

"Te has convertido en toda una estrella triunfando en América", le dijo Jorge Javier al recibirla, haciendo alusión a su carrera televisiva en Estados Unidos donde ha participado en realities, e incluso ha ganado algunos talents, como 'Top Chef'. "He ganado 'Top Chef USA' sin saber cocinar", bromeó la periodista, antes de dedicarle unas palabras al catalán: "Tú me criaste. Tú me dijiste que me había currado el concurso y eso es lo que hago siempre, currármelo".

Aunque la sorpresa, tanto para la audiencia como para la propia Cristina Porta llegó segundos después, cuando Jorge Javier anunció a otro fichaje de 'GH VIP 9', alguien relacionado con su pasado. "En la casa te vas a encontrar con alguien con quien has tenido problemas", le adelantó el conductor del programa. Acto seguido, aparecía en pantalla Gianmarco Onestini diciendo: "Mamma mia vuelvo a 'GH VIP'".

Cristina Porta y Gianmarco Onestini: nuevos concursantes de 'GH VIP 9'

El italiano saltó a la fama en nuestro país gracias a su paso por la casa de 'GH VIP 7', donde vivió un tormentoso romance con Adara Molinero quien dejó al padre de su hijo, Hugo Sierra, por él. Aunque la relación duró poco y terminó como el 'rosario de la aurora', sirvió a Gianmarco Onestini para hacerse un hueco en la televisión española, donde también ha concursado en otros realities de Mediaset, como 'El tiempo del descuento', 'Solos' y 'Supervivientes 2011'.

Los dos futuros concursantes de 'GH VIP 9' tienen un vínculo en común: Luca Onestini, el hermano de Gianmarco con el que Cristina Porta vivió un romance en 'Secret Story'. Por lo que ambos fueron cuñados, aunque no se llevaron especialmente bien. Al conocer que tendrá que convivir con él, la periodista preguntó con sorna a Jorge Javier: "¿Pero Italia no tiene nada mejor que exportar?". "El pasado siempre vuelve", le respondió el presentador.

Gianmarco Onestini y Cristina Porta se suman así a la lista oficial de concursantes de 'GH VIP 9' que, por el momento, se completa con Arturo Requejo, Karmele Marchante, Pipi Estrada, Paloma Gómez, Katrin Ortega y Raquel Mosquera. Aunque Telecinco todavía no ha confirmado ningún nombre más, según apunta Yotele, otra de las participantes del reality de convivencia será Náyades Lospitao, modelo y exconcursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', en la que puso fin a su relación con Nacho de Borbón con el que, según algunos medios, también tendrá que convivir, pues él sería otro de los fichajes de 'GH VIP'.

Miss Porta is in the house! 🤍 Y preparaos, porque nos ha dicho que viene dispuesta a llevarse su segundo maletín 💼👩‍🍳 ¡Te esperamos en #GHVIP9! pic.twitter.com/sO0xEkKiQn — Gran Hermano (@ghoficial) November 12, 2026