Cuando queda exactamente una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre, Gonzo entrevistó este domingo en 'Salvados' a Pedro Sánchez. Una entrevista que se tuvo que posponer tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Durante los últimos segundos de su charla con el presidente del Gobierno, el presentador quiso dedicar unas palabras al equipo del programa, que abandona tras doce años al frente para tomar las riendas de 'El Intermedio' a raíz de la jubilación de El Gran Wyoming.

Al finalizar su cara a cara con Pedro Sánchez, Gonzo le hizo una petición: "Antes de terminar me gustaría que me permitiera una licencia". El candidato socialista afirmó con la cabeza, así es que el conductor del espacio procedió a su alegato: "Esta es la última grabación que hago de 'Salvados' como presentador. Se acaba una etapa. Habrá más programas, pero ya están grabados y lo último que me gustaría hacer es darle las gracias a mi equipo".

Dirigiéndose directamente a ellos, Gonzo les dedicó unas cariñosas palabras: "Queridos compañeros, han sido siete años maravillosos, os echaré de menos, pero hay que seguir. Muchísimas gracias a todos, de verdad". Acto seguido, le estrechó la mano a su último invitado del programa: "Presidente, gracias porque al final sobre la bocina vino al 'Salvados' antes de que yo me fuera’". Un gesto al que Pedro Sánchez respondió devolviéndole el agradecimiento: "Muchas gracias".

Gonzo abandona 'Salvados' para coger las riendas de 'El Intermedio'

Hace unas semanas, El Gran Wyoming anunciaba su jubilación a sus 71 años y, por ende, su marcha de 'El Intermedio' tras dos décadas al frente del programa de laSexta. Ya en ese momento, se comunicó que Gonzo sería quien tomaría las riendas. Como consecuencia, este abandonaba 'Salvados', por lo que el espacio tenía que buscar a un presentador que estuviese a su altura. Algo que, por el momento, no se ha encontrado.

Así lo reveló Jordi Évole, productor del espacio, el pasado sábado durante su visita al programa de TV3 'Col.lapse'. Aunque desveló que le gustaría que fuese una mujer, descartó que fuera a fichar a Silvia Intxaurrondo, como así había publicado un medio de comunicación. "Después de 19 años de 'Salvados' presentado por hombres, ya toca que lo haga una mujer", aseguró a Jordi González. Cabe recordar que antes de Gonzo fue él quien presentó el formato de entrevistas de laSexta.

Tras negar la incorporación de Silvia Intxaurrondo, Évole explicó los rasgos que, a su parecer, debería tener la nueva conductora de 'Salvados'. Según señaló, le gustaría que la elegida fuera una profesional "poco conocida", con "experiencia periodística importante, pero que no sea excesivamente conocida televisivamente hablando".

La última entrevista de Gonzo en 'Salvados' fue ni más ni menos que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando falta una semana para las elecciones generales del 29N. La charla se llevó a cabo en una cafetería del madrileño barrio de Chamberí, unas horas después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el que, según todas las encuestas, el líder del PP salió vencedor, aunque el socialista no lo ve así.

"Llegué a la una a Moncloa, estuve cenando algo, estuve viendo las tertulias del postdebate y a la una y media, dos me fui a la cama. Hoy me he levantado a las siete, he dormido cinco horas. Las he dormido del tirón, suelo dormir bien, duermo poco, pero lo que duermo lo duermo bien", empezó diciendo Pedro Sánchez nada más sentarse con Gonzo, dejando claro que, en su opinión, ganó el debate "de largo": "Me fui a la cama con la satisfacción de haber cumplido con mi objetivo que me había marcado para este debate".