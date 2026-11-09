Gonzo desmiente en 'Salvados' lo que dicen de su entrevista frustrada a Sánchez y hace un llamamiento a Feijóo ante el 29-N

Gonzo entrevistó este domingo, 8 de noviembre en 'Salvados' a Emilio Delgado, número uno en la papeleta de Frente Amplio por Madrid. Antes de recibirle, el presentador del programa de laSexta hizo la siguiente introducción: "Una de las incógnitas de las elecciones del próximo 29 de noviembre es que resultado sacará el Frente Amplio, la nueva marca electoral de la vieja aspiración de la izquierda alternativa, ¿sacará los escaños suficientes para que sumados a los del PSOE eviten un gobierno de PP y Vox?".

Acto seguido, desvelaba a su invitado: "En el episodio de hoy acompañamos a su número uno por Madrid, Emilio Delgado, que, sin duda, será uno de los protagonistas de la próxima legislatura". Además, Gonzo no desaprovechó la ocasión para, mirando directamente a cámara, hacer una invitación a Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP): "Aprovecho para, de cara a la campaña que empieza ahora, el 13 de noviembre, invitar a 'Salvados' a los candidatos de los dos principales partidos".

Gonzo desmiente el bulo difundido sobre su entrevista suspendida a Pedro Sánchez

Primero se dirigió al candidato a la presidencia del Gobierno por el PP: "Señor Feijóo será un placer sentarnos con usted de nuevo, 8 años después". Y es que, la última entrevista que concedió el gallego a 'Salvados' fue a Jordi Évole en el año 2018. En segundo lugar se dirigió al candidato del PSOE: "Señor Sánchez, aunque mucha gente cree que tenemos una entrevista suya guardada en un cajón desde hacer un par de semanas, nos encantaría poder retomar ese encuentro que se frustró por el accidente de tren de Urda".

Sr Sánchez, sr Feijóo, Gonzo tiene un mensaje para ustedes. pic.twitter.com/mlABuGZ3jX — Salvados (@salvadostv) November 8, 2026

De esta forma, Gonzo ironiza con los que piensan que la entrevista a Pedro Sánchez fue grabada, pero desde el Gobierno exigieron que no se emitiera, aunque Jordi Évole ya dejó claro que no eran ciertas esas especulaciones. La charla con el presidente se debería haber emitido en 'Salvados' el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, debido al trágico accidente ferroviario de unos días antes, el programa optó por emitir un programa dedicado a Almudena Cid.

Tal y como explicó Jordi Évole en su cuenta de X, la entrevista con Sánchez no llegó a grabarse: "Se tenía que grabar el jueves 29 de octubre. Como es lógico, tras la tragedia de Urda, se suspendió la grabación. Nadie nos ha pedido no emitirla porque nunca se grabó". Y dejó claro que "intentaremos grabar y emitir la entrevista con Sánchez antes del 29-N". Por tal motivo, Gonzo ha reiterado este domingo su invitación tanto al propio Sánchez como a Feijóo.