Gonzalo Miró responde dándole donde más duele a Ayuso en 'Malas Lenguas Noche' tras llamar "maltratador" a Sánchez ante Ana Rosa

No hay día, o semana, en que Isabel Díaz Ayuso no sea noticia por sus salidas de tono, como las que ha tenido en los últimos días, por un lado, en su entrevista en 'El programa de Ana Rosa' donde llamó "maltratador" a Pedro Sánchez o este sábado durante un mitin en Valencia. Delante de los suyos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a atacar al PSOE, aunque de una forma que ha sido objeto de mofas por parte de los colaboradores de 'Malas Lenguas Noche', excepto de Gonzalo Miró, que ha vuelto a ser el más crítico con la política del PP.

En primer lugar, 'Malas Lenguas Noche' ha debatido sobre el momento en el que Ayuso llamó "maltratador" sin ningún tipo de pudor ante Ana Rosa en Telecinco. "Es un maltratador y ahora le viene con flores a la novia", llegó a pronunciar. Una gravísima acusación que ha sido contestada por Gonzalo Miró con firmeza. "Cuando no hay argumentos políticos hay que insultar. Ese es el modus operandi de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. No es nuevo, esto es antiguo ya y es prácticamente lo único que sabe hacer".

🔴 Ayuso sobre Sánchez: "Es un maltratador que ahora le viene con flores a la novia".



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"Yo lo que agradecería más allá de que no se insultase, como bien dijo Borja Sémper que hasta que no cambie el Gobierno van a seguir insultando, es por lo menos que argumentase. ¿Maltratador por qué es Pedro Sánchez? Cuando dice que es un dictador o esto es un país comunista, ¿por qué, a cuento de qué? Yo escucho decir a Díaz Ayuso muchísimas cosas pero nunca las argumenta. Eso es permanente. Lo que sí sería de agradecer es que argumentase el por qué dice las cosas", ha proseguido Gonzalo Miró, dando donde más duele a Ayuso por el inexistente argumentario en sus discursos.

"Yo siempre escucho que los insultos vienen de los dos lados, yo no lo creo. Entiendo que la gente en su casa que ve los programas de televisión y escucha lo que dicen los políticos tendrá su propia reflexión sobre si lo hacen todos o es solo por parte de unos. Desde la derecha siempre es Óscar Puente, y argumentan que utiliza el mismo lenguaje que el resto. Pero claro yo he escuchado insultar a Ayuso, Feijóo, Tellado, Esther Muñoz, Jaime de los Santos, Figaredo, Almeida, Ana Vázquez, Santiago Abascal... Ósea en políticos de derechas el insulto es algo que está permanentemente en sus discursos", ha enumerado el colaborador y tertuliano. "De hecho, yo no he escuchado insultar a Margarita Robles, a Marlaska, a Carlos Cuerpo...", ha añadido.

Así mismo, el programa sabatino de La 1 de RTVE ha mostrado las afirmaciones de Ayuso en el último mitin del PP, donde auguró cárcel para Pedro Sánchez. "¡Ay que bien, somos progresistas! O qué sé yo escuchando canciones del 'Parchís', ¡ay que bien, rojo, viva, el negro, bien! ¡Ay qué bien que soy socialista y claro…! Porque han actuado como una droga entre ellos", dijo la presidenta madrileña, visiblemente exaltada, entre los aplausos de los suyos.

Tras la emisión del momento en el programa de TVE, todos los presentes, incluido Jesús Cintora, no pudieron contener la risa. Antón Losada incluso se animó a cantar la canción del mítico grupo 'Parchís'.Más serio se mostró Gonzalo Miró, quién no dudó en dar su opinión sobre estas ya habituales salidas de tono de Isabel Díaz Ayuso: "Pues si no tuviera una responsabilidad política sería una persona incluso cómica. Estamos bastante acostumbrados a escuchar las estupideces de la señorita Ayuso, una detrás de otra. Da igual los mítines, parchís, las cañas, el carnet por puntos…".

💢 "Si no tuviera una responsabilidad política, sería una persona incluso cómica", dice Gonzalo Miró sobre Ayuso en #MalasLenguasN pic.twitter.com/VLQcwdt5zl — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) November 8, 2026

La exigencia de Gonzalo Miró a los políticos en RTVE tras la "ristra de gilipolleces" de Ayuso

"Es una ristra de gilipolleces de tal nivel que yo creo que todos, independientemente de lo que pensemos ideológicamente cada uno, yo creo que en esto deberíamos estar todos de acuerdo, es intentar exigir un nivel un poquito mayor a los políticos, incluida a Ayuso", sentenció Gonzalo Miró. Por su parte, Gloria Marcos aseguró que la política está "cada día más desbaratada. Eso no tiene ningún sentido, no es ni precampaña ni nada. No llega ni al 'Club de la Comedia'".

Aunque esta no fue la única escena que dio la presidenta madrileña en su mitin en Valencia. En otro momento dado aseguró que estaba deseando que llegara el 29 de noviembre para ir a votar: "¿Tenéis miedo? Yo ninguno. Al contrario, deseando que llegue las urnas, oye con unas ganas. Ese día me levanto a las 5". "Es bueno madrugar", reaccionó Jesús Cintora, con sorna, tras la emisión del vídeo en el programa nocturno de TVE.