Gonzalo Miró habla de sus discrepancias con Felipe González en TVE con una transparencia inusual y anuncia su decisión

Este lunes 2 de noviembre, RTVE ha modificado su parrilla. En lugar de emitirse, como es habitual, 'La Revuelta', La 1 ha optado por una entrega especial de 'El perro andaluz', en la que Manu Sánchez ha entrevistado a Gonzalo Miró y a Pasión Vega. Aunque fue el primero el que dejó grandes titulares.

Cabe recordar que la emisión del pasado jueves de 'El perro andaluz' se canceló debido al trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). En su hueco, se emitió una edición especial de 'Malas Lenguas Noche'. Gonzalo Miró analizó este triste suceso pero, además, también tocó temas personales, como su relación con Felipe González o lo que significa para él trabajar en la misma cadena en la que su madre, la fallecida Pilar Miró, forjó la parte más importante de su carrera.

Según confesó el presentador de 'Malas Lenguas' a Manu Sánchez, su madre intentó mantenerlo alejado del mundo de la comunicación: "Mi madre no quería que yo me dedicara absolutamente a nada que tuviera que ver con el arte, ni con el cine, ni con la televisión. Ella quería que su hijo fuera médico". Sin embargo, "cuando vio que yo no era un estudiante ejemplar, digamos, para poder llegar a hacer Medicina, se conformaba con que hiciera Farmacia", recordó, entre risas.

Está claro que la vida tenía otros planes para él y, finalmente, ha acabado trabajando en TVE, la misma cadena a la que Pilar Miró le dedicó la mayor parte de su vida profesional. "Para mí es muy llamativo estar en una casa en la que yo he tenido la oportunidad de disfrutar de esos pasillos con siete años", confesó, recordando cómo durante su infancia acompañó a su madre a las instalaciones de RTVE: "He ido a esos estudios y he estado en el despacho que ahora es del presidente de TVE".

Sobre qué pensaría su madre al verle delante de las cámaras, Gonzalo Miró opinó lo siguiente: "Entiendo que cualquier madre o padre, en general, lo que quiere es que sus hijos sean felices. Y yo soy feliz. Entonces, yo creo que por ahí, por lo menos, la tendría ganada".

Gonzalo Miró confiesa su distancia política con Felipe González y toma la decisión de no exponerla en los medios

Pilar Miró fue una mujer muy querida en TVE, y ahora él ha tenido la oportunidad de reencontrarse con antiguos excompañeros suyos: "Al final ha habido mucha gente en esta casa que ha trabajado con mi madre y que ahora se cruza conmigo. Yo tengo la oportunidad de recibir ese cariño. Eso a un hijo le llena de orgullo. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que dentro de poco hará 30 años que no está. Entonces, hace mucho tiempo".

Durante su charla con Manu Sánchez, Gonzalo Miró también se sinceró sobre su relación actual con su padrino, Felipe González, con el que políticamente discrepa bastante debido al cambio de postura que ha mostrado el expresidente del Gobierno en los últimos años con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a todo, el cariño se mantiene intacto: "Puedo entender lo que la gente piense de lo que dice cada uno. Las críticas se las tiene que echar cada uno a la espalda. Pero, en este caso, Felipe y yo tenemos una relación personal, de afecto, cariño y amistad".

Aunque le incomoda bastante tener que pronunciarse sobre las opiniones del expresidente, Gonzalo Miró no negó que existan discrepancias entre ellos, pero cree que no le corresponde a él exponerlas públicamente. De ahí que haya tomado una decisión: "No tengo que ser yo quien discrepe de él públicamente. Lo que le tengo que decir, se lo digo a él a la cara, igual que él hace conmigo".

Lo que sí deja claro es que al lado de Felipe González ha aprendido muchísimo: "He tenido conversaciones tremendamente intensas con él, pero también es verdad que he aprendido mucho a su lado. Estuvo muy presente en una época en la que yo lo necesité y es, indudablemente, una persona de la que puedes aprender mucho". "A pesar de que, con el paso de los años, nuestras ideologías se han ido separando", sentenció, subrayando que su relación personal está por encima de la política.