RTVE ha sorprendido al dar un giro de 180 grados con respecto a su apuesta para la retransmisión del debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión este jueves 26 de noviembre. Así, a gran diferencia de lo que hizo la semana pasada con el cara a cara cuando optó por emitirlo en simulcast tanto en La 1 como en La 2 así como en el Canal 24 horas y RTVE Play, esta vez la cadena pública ha determinado hacer un cambio.

Y es que después de que la semana pasada Antena 3 consiguiera el liderazgo en el cara a cara frente a todos sus rivales, RTVE ha preferido concentrar esta vez toda la audiencia a través de La 1 y el Canal 24 horas y prescindir por tanto de su emisión en La 2, para evitar posiblemente que la privada vuelva a ganar la batalla por los espectadores.

De este modo, La 2 no emitirá el debate a cuatro como ocurrió con el cara a cara la semana pasada y RTVE aglutinará su emisión a través de La 1, el Canal 24 horas así como TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, RTVE.es y RTVE Play. Mientras que La 2 mantendrá su programación habitual con la emisión de 'Cifras y letras' en access prime time y posteriormente recuperará su apuesta por 'Historia de nuestro cine' con la película 'La colmena', adaptación de la novela de Camilo José Cela protagonizada por José Sacristán, Paco Rabal, José Luis López Vázquez, Ana Belén, Victoria Abril, Emilio Gutiérrez Caba, Concha Velasco, entre otros en prime time.

Este cambio de estrategia de RTVE se produce en un momento crucial para el liderazgo de La 1 en noviembre. Y es que a falta de siete días para cerrar el mes, La 1 se sitúa en primera posición con un 12,7% mientras que Antena 3 le pisa los talones con un 12,6%. Una lucha encarnizada que se produce después de que la cadena pública fuera la primera opción para los espectadores en el mes de octubre con un 13% frente al 12,5% que anotó el canal de Atresmedia.

Como apuntamos, este giro llega además después de que Antena 3 liderara la semana pasada con la retransmisión del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con un 17,1% de cuota y 2.456.000 espectadores, frente al 15,1% y 2.168.000 seguidores que anotó el debate en La 1. Un resultado menor al que perjudicó la emisión del mismo en La 2 pues en dicha cadena obtuvo un 8,5% y 1.217.000 seguidores, mientras que en el Canal 24 horas sumó un 1,6% y 236.000 televidentes.

Con ello, ahora RTVE busca que la audiencia se concentre únicamente en La 1 para tratar de ser la cadena más seguida para ver el debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, y también aumentar la distancia de la cadena pública con Antena 3 en su media mensual.

La 2 amplía la duración de 'Malas Lenguas'

Otra de las medidas que aplicará la corporación en su cobertura del debate a cuatro frente a la del cara a cara supone una modificación en su oferta previa. Y es que si la semana pasada, RTVE optó por comenzar 'La gran decisión', su programa especial con Pepa Bueno a las 19:45 horas, este jueves dicho especial no arrancará hasta pasadas las 20 horas. Y es que La 1 ha anunciado algunos cambios en su tarde retrasando las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

Ello conllevará la retirada total de 'Malas Lenguas' en la parrilla de La 1 este jueves. Sin embargo, el programa que conducen Gonzalo Miró y Esther Palomera ampliará su duración en La 2 hasta las 20:15 horas para comentar todos los detalles previos al comienzo del debate y a la llegada de los candidatos, que se podrá seguir a través de La 1.

Así queda la programación de La 1 este jueves 26 de noviembre

15:50 horas - 'Directo al grano'

18:15 horas - 'Valle Salvaje'

19:05 horas - 'La Promesa'

20:00 horas - 'La gran decisión' (previo). Incluye la emisión del 'Telediario 2'

22:00 horas - 'El debate a cuatro'

00:00 horas - 'La gran decisión: El Análisis'

Así queda la programación de La 2 este jueves 26 de noviembre