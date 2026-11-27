El 'Debate a 4' entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal fue acogido por RTVE, Atresmedia, Mediaset, La Séptima y FORTA. La retransmisión promedió en total un 70,6% de cuota de pantalla y superó la barrera de los diez millones de telespectadores entre todas sus ventanas. Cifra similar a la alcanzada por el cara a cara (71%). Más de 16,2 millones de españoles conectaron en algún momento con la señal distribuida por la Academia de la Televisión, la organizadora del encuentro.

Esos 10.206.000 de espectadores permitieron que esta cita superara -por poco eso sí- al duelo de la semana pasada, situándose como el sexto debate más visto de los quince que ha albergado la televisión desde el año 1993. Además, el 'combate' entre los candidatos de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox se convierte en el más consumido en una década; concretamente desde el año 2016.

La campaña electoral entra en su recta final con el #DebateA4 entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau



🗳️ Registra un 70.6% y una media de 10.206.000 espectadores entre todos los canales



🗳️ Más de 16.2 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele… pic.twitter.com/zRPnEqok8l — Dos30' (@Dos30TV) November 27, 2026

Pero ¿cómo se repartió la audiencia entre los principales canales generalistas que ofrecieron el debate? Las tornas cambiaron esta vez y los espectadores otorgaron una clara victoria a La 1 de RTVE, que destronó a Antena 3 del liderazgo que atesoró en el Sánchez vs. Feijóo el jueves anterior. El canal estatal anotó un formidable 23,1% y congregó a más de 3,3 millones de fieles a lo largo de la transmisión, que se extendió durante dos horas.

Fue líder indiscutible frente a la citada emisora privada, que en esta ocasión se colocó en la segunda posición con 15,4% y 2,2 millones. El podio lo cerró Cuatro con un destacable 10,7% y casi 1,6 millones, refrendando que se ha erigido en una cadena referente en contenidos de corte político. Se impuso a Telecinco, su supuesta 'hermana mayor', hundida en el 6,2%; a La Sexta, su rival directo, que se conformó con un 5%; y a La Séptima, que pisó los talones nuevamente al canal secundario de Atresmedia con un 4,8%.

Así quedó exactamente el ranking:

La 1: 23,1% y 3.345.000

Antena 3: 15,4% y 2.233.000

Cuatro: 10,7% y 1.548.000

Telecinco: 6,2% y 896.000

La Sexta: 5% y 719.000

La Séptima: 4,8% y 697.000

Canal 24 horas: 2,9% y 425.000

Con estas cifras, podemos concluir que La 1 de RTVE sobresalió a casi ocho puntos de la segunda opción. Además, este masivo respaldo del público provocó que la cadena fuera líder en el cómputo global de la jornada con un 15,9% de cuota frente al 14,5% de Antena 3, el 8,5% de Cuatro o el 7,7% de Telecinco, que fue sorpassada por su 'hermana menor' por enésima vez. En este giro de tornas hay que puntualizar que RTVE no ofreció el debate en La 2 esta vez como sí ocurrió con el cara a cara, lo cual propició que los espectadores se unificaran en el canal principal del ente público.

A continuación, analizamos el perfil de la audiencia, la curva minuto a minuto y los datos por ámbitos del 'Debate a 4' gracias a un exhaustivo informe de la consultora Dos30':

Por sexos, los resultados permanecieron ciertamente equilibrados: en hombres registró un 72,8% y en mujeres un 68,6%. En cuanto a targets de edad, las cuotas más desorbitadas se alcanzaron en jóvenes de 13 a 24 años con un 82,3% o en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con un 76,1%. Rozando el 70% de share, los segmentos de mayor aportación fueron los adultos (45-64 años) con casi 3,9 millones y los mayores de 65 con casi 3,7 millones.

Por su parte, la curva fue vertiginosamente ascendente como así se aprecia en la siguiente gráfica elaborada -insistimos- por Dos30'. El debate arrancó en un 65,2% y finalizó por encima del 74%. El máximo en share se produjo a las 00:02 horas, en el desenlace, con un 74,1%. El pico en espectadores se sustanció a las 22:25 horas con casi 11,3 millones de televidentes. En ese instante se desarrollaba el bloque de Vivienda, confirmándose así el interés que este asunto suscita en la población.

Ya por último, en cuanto a los índices de share por mercados, despuntó Madrid, liderando el ranking con un impresionante 80,9%. Por encima de la media nacional se posicionaron también regiones como Baleares (79,8%), Comunidad Valenciana (76,4%), Castilla-La Mancha (74,9%), Murcia (72,7%), Asturias (71,9%) y Aragón (71,7%). A la cola, pero con métricas igualmente apabullantes, Cataluña (58,5%) y Euskadi (58,2%).